以色列遭突襲　計時炸彈是猶太殖民區擴建　導火線是它！

巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）星期六（10月7日）對以色列發動近年規模最大的突襲，除了派遣武裝人員滲透到以色列城鎮之外，還從加沙地帶朝以色列發射數千枚導彈。以色列總理內坦亞胡隨即宣布，以色列處於戰爭狀態，並對加沙發動兩次空襲，緊張局勢達到沸點。

以色列衞生部指，截至7日晚上11時30分（香港時間8日上午4時30分），至少1,590名以色列人在哈馬斯襲擊中受傷，其中19人情況危殆，293人重傷，315人中度受傷，715人病情輕微，20人因嚴重焦慮症接受治療，181人正接受醫療評估，相信死亡人數已增至250人，預計這個數字還會繼續上升。

哈馬斯攻其不備

自2007年激進的哈馬斯控制加沙以來，那裏一直是巴勒斯坦與以色列軍事衝突的焦點。哈馬斯星期六的襲擊行動除了發射導彈外，還派武裝分子進入以色列南部。

社交媒體發布的影片顯示，多名頭戴面罩的巴武裝人員乘坐吉普車出現在以色列南部城市斯代羅特（Sderot，以色列境內）的街道，現場響起交火聲。

以色列軍方稱，其部隊在至少七個地點與滲透到以色列的哈馬斯武裝人員進行槍戰。軍方說，他們是越過隔離柵欄甚至利用滑翔傘從空中進入以色列的。

哈馬斯武裝人員滲透到以色列南部標誌着雙方衝突的重大升級。針對為何會被滲透，以色列陸軍發言人海赫得（Richard Hecht）沒有直接回答記者的問題，只答說：「問得好。」

為何此時施襲？

過去一年裏，以色列極右翼政府在以色列佔領的約旦河西岸加大定居點建設力度，導致當地數百名巴勒斯坦人流離失所，耶路撒冷聖地周圍的緊張局勢也加劇。

哈馬斯軍事組織的領導人戴夫（Mohammed Deif）宣布展開這場「阿克薩風暴行動」（Al-Aqsa Storm）時說，哈馬斯是為了捍衛阿克薩而戰，呼籲從東耶路撒冷到以色列北部的巴勒斯坦人加入戰鬥。他說：「人民正在恢復革命。」

在耶路撒冷舊城的阿克薩清真寺是伊斯蘭教第三聖地，位於猶太教徒的聖地聖殿山（Temple Mount）。

以色列國內近期原本就處於動盪中。以色列總理內坦亞胡的司法改革提議引發巨大分歧。反對改革的以色列人多次舉行大規模抗議示威，甚至有數百名預備役軍人逃避志願服務以示抗議，引發了人們對以軍隊備戰能力的擔憂。

以巴衝突：圖為2023年10月7日，以色列特拉維夫的街上，有人擁抱情緒波動的同伴。坐一旁的女子一臉茫然。當時一枚從加沙地帶發射的火箭落在以色列特拉維夫。（Retuers）

歐美同聲譴責哈馬斯對以色列發動大規模襲擊。美國國家安全顧問沙利文說，拜登政府「明確譴責」哈馬斯對以色列的攻擊。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利說，必須「立即停止這種恐怖的暴力行為」。法國、英國、德國也譴責哈馬斯。

一直在與美國就與以色列關係正常化進行談判的沙特阿拉伯發表聲明，呼籲雙方保持克制。埃及和土耳其也呼籲各方克制，聯合國則呼籲雙方立即停火。

不過卡塔爾外交部則指責以色列「單方面」導致局勢升級。伊朗最高精神領袖哈梅內伊也通過發言人對哈馬斯發動的攻擊表示「祝賀與支持」。

以巴衝突：圖為2023年10月7日，以色列鐵穹反導系統攔截從加沙地帶發射的火箭。（Reuters）

加沙動盪歷史

1.加沙是什麼地方？

加沙地帶（Gaza Strip）長約40公里、寬12公里，以地中海、以色列和埃及為界，先後為奧斯曼帝國和大英帝國的一部分，後來成為約20萬因1948年阿拉伯與以色列戰爭而背井離鄉的巴勒斯坦人的避難所。埃及一直統治着加沙，直到1967年以色列在六日戰爭中奪下它為止。2005年，以軍撤離加沙。如今，加沙是巴勒斯坦人行使有限自治權的兩個領土之一，另外一個是約旦河西岸。

2.領土由誰管轄？

直到2006年為止的十年裏，巴勒斯坦權力機構一直統治加沙西岸，並由巴勒斯坦解放組織的主要派別法塔赫（Fatah）主導。那一年，否定以色列的哈馬斯贏得了立法選舉，後控制了加沙。加沙的哈馬斯武裝人員同以色列軍隊起過四次重大軍事對抗。

3.加沙民眾生活狀況？

聯合國估計，5200多名加沙人在與以色列的零星衝突中死亡，大多數死於以色列空襲。人們多數生活在70多年前為安置1948年戰亂難民而建的難民營中，好些人仍然依賴聯合國的口糧度日。以色列長達15年的封鎖加劇了加沙的貧困。

4.為何情況沒改善？

這是一個缺乏自然資源、長期貧困且難民佔多數的偏遠地區。由於加沙在哈馬斯統治下，以色列和埃及都會對加沙抱有恐懼和懷疑。近年來，以色列向2萬名加沙人發放在以色列境內工作的許可證，試圖緩和局勢。但要達成和平協議，希望仍不大。

本文獲《聯合早報》授權轉載

