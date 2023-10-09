以巴衝突致逾5100傷亡　路透社：哈馬斯或針對建立中東新安全聯盟

以巴新一輪衝突於7日爆發並持續至今，其規模和強度「前所未有」，令國際社會震驚。據當地最新的報道指，戰事已導致雙方超過1100人死亡、逾4000人受傷。路透社分析指出，哈馬斯對以色列發動了這場聲勢浩大的襲擊，其目標之一相信是指向建立新地區安全聯盟的努力，因這或許會威脅到巴勒斯坦的建國願望，還有該組織主要支持者伊朗的野心。



以軍繼續採取大規模報復行動，至今對加沙超過800個目標發動空襲，以軍同時繼續派出數以萬計的士兵，圍剿哈馬斯武裝分子。有報道指，目前被挾持到加沙的以軍士兵和平民超過一百人，當中包括有美國、墨西哥、泰國等國家的國民被挾持。

路透社的分析又指，在美國的支持下，沙特阿拉伯正努力推動與以色列關係正常化，以換取華盛頓與利雅德之間的防務協議，此舉將為沙特最近與德黑蘭的和解踩下煞車。

有巴勒斯坦官員表示，他們突襲以色列傳達了一個資訊，即假如以色列想要安全，就不能忽視巴勒斯坦人，任何沙特協議都將破壞與伊朗的緩和關係。

分析認為沙特決心確保與美國達成防務協議，意味着利雅德不會為贏得巴勒斯坦人的實質性讓步而擱置正常化協議。(Reuters)

有分析認為，沙特決心確保與美國達成防務協議，這意味着利雅德不會為贏得巴勒斯坦人的實質性讓步而擱置正常化協議。美國中東問題學者Laura Blumenfeld表示，哈馬斯之所以發難，可能是因為它感覺到，隨着以阿關係向更廣泛的方向發展，自己正面臨着變得無足輕重的境地。

黎巴嫩哈馬斯領導人哈姆丹（Osama Hamdan）重申，突襲行動應該讓阿拉伯國家認識到，接受以色列的安全要求不會帶來和平。他說：「對於那些希望在中東地區實現穩定與和平的國家來說，起點必須是結束以色列的佔領。不幸的是，一些國家開始幻想以色列可以成為美國捍衛其安全的門戶。」