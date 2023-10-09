美國挺以　最先進航母戰鬥群開赴東地中海　哈馬斯：對巴人侵略

美國將派遣多艘軍艦和飛機到更靠近以色列的東地中海，以示對以色列的支持。據報道，遇難和失蹤人員中有美國人。



華盛頓認為，巴勒斯坦激進組織哈馬斯對以色列發動致命襲擊，可能是為了破壞以色列與沙特阿拉伯關係正常化。

路透社報道，美國國防部長奧斯汀星期天（10月8日）發表聲明說，他下令最先進的核動力航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）戰鬥群移至更靠近以色列的東地中海，包括一艘航空母艦、一艘導彈巡洋艦和四艘導彈驅逐艦，以展示武力，準備應對任何情況，這些情況包括阻止更多武器送達哈馬斯以及進行監視。

福特號為美國海軍最新、最先進的航空母艦，也是美國海軍第三代核動力航空母艦。此次大規模部署還包括大量艦艇和戰機，凸顯了美國對衝突升級的擔憂。

奧斯汀說，美國也採取措施增強空軍的F-35、F-15、F-16和A-10在該地區的戰鬥機中隊。

奧斯汀說：「美國在全球範圍內保持戰備狀態，以便在需要時進一步加強這種威懾態勢。」

此外，拜登政府「將迅速向以色列國防軍提供額外的裝備和資源，包括彈藥。第一批安全援助將於星期天開始運送，並在未來幾天內運到」。

另據法新社報道，哈馬斯指美國向以色列提供更多軍事援助，相當於對巴勒斯坦人的「侵略」。

哈馬斯在星期天（8日）的一份聲明中說：「美國宣佈將提供一艘航空母艦來支持（以色列的）佔領行動，這實際上是對我們人民的侵略。」

哈馬斯10月7日從加沙地帶對以色列發動數十年來最猛烈的火箭彈襲擊，並派武裝分子從海陸空同步進攻以色列。以色列隨即展開大規模反擊。

彭博社報道，哈馬斯突襲以色列引發的新一輪以巴衝突導致的死亡人數已超過1100人。

以色列公共廣播公司等多家以色列媒體8日晚報道，以巴新一輪衝突已致700多名以色列人死亡。巴勒斯坦加沙地帶衛生部門當晚發表聲明說，以色列軍隊襲擊加沙地帶已造成至少413人死亡、2300人受傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

