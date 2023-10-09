阿富汗地震已致2500死　宣明會急召10支流動醫療隊拯救

阿富汗西部於2023年10月7日發生一連串地震，最高達6.3級，至今約2,500人罹難，許多人仍被困在瓦礫下。宣明會已經召集10支流動醫療隊，與其他救援機構一同在當地派發緊急救援物資。



宣明會的團隊正在災區進行評估工作，了解不同地點的災情和需要。未來數星期，宣明會將向災民提供緊急糧食、水利衛生及兒童保護等方面的支援。

阿富汗宣明會總幹事Thamindri de Silva表示：「情況比我們預期惡劣，仍然有人在多條被摧毀的村落中努力徒手挖掘，嘗試從瓦礫下救出生還者。雖然我們的同事和他們的家園同樣受地震影響，但我們仍用盡僅餘的一切去回應災情。目前災民急切需要醫療服務、食水、糧食、棲身之所和各項幫助，請支持我們的救援工作。」

宣明會在阿富汗工作逾20年。今次地震前，阿富汗一直面對旱災和糧食危機，經濟亦因多年武裝衝突和政權交替而飽受摧殘，逾2,920萬人需要人道援助。宣明會呼籲香港市民慷慨解囊，向災民伸出援手。

市民可循以下途徑捐款：

1. 網上捐款：https://www.worldvision.org.hk/our-work/emergency-relief/afghanistan-earthquake-relief

2. 自動櫃員機轉賬／直接存入銀行戶口：

中國銀行 012-883-2-004242-0

3. 劃線支票：抬頭請寫「香港世界宣明會」或「WORLD VISION HONG KONG」

市民請將劃線支票或銀行收據連同個人資料寄回「香港世界宣明會簡便回郵69號」收（免貼郵票），信封面請註明「阿富汗地震緊急救援」。捐款可憑正式收據扣減稅項。

市民如對捐款有任何查詢，請致電2394 2394聯絡宣明會捐助服務部。