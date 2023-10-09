以色列圍城加沙　「世界最大露天監獄」居民無路可逃

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日發動大規模的多線襲擊行動，以色列除了猛烈反擊，來到9日宣布全面封鎖加沙地帶，實行斷水斷糧斷電。以色列總理內塔尼亞胡曾警告巴人遠離哈馬斯，事實是被困加沙的人們根本無路可逃。



以色列負責提供加沙的大部份電力，然面以色列防長加蘭特（Yoav Gallant）9日宣布「全面」封鎖已被圍困的加沙地帶，電力、食物、水和燃料概不供應。自8日起，加沙平均每天供電時間只有4小時，少於平常的8小時。當地網絡也不穩定。

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大批房屋在戰火中摧毀，居民無處容身，又怕炮彈不知那一刻會落在自己頭上，終日惶惶。報道指，75歲的巴瓦卜（Hani El-Bawab）稱，在衝突開始後，他們一家4口徹夜未眠，擔心遭到空襲。最後他家旁的樓宇遭擊中後倒塌，並砸爛他的家，他和家人無家可歸。他目前只能露宿街頭，妻子則住在一個熟人家中。

以色列自2007年6月起對被佔領的加沙地帶實行目前的封鎖。以色列控制加沙的領空和領水，以及3個過境點中的2個；第3個是埃及控制的。

加沙是全球人口稠密的地區之一，住着約230萬人。英國前首相卡梅倫（David Cameron）2010年7月談及加沙時稱它是「露天監獄」（open-air prison）。此後外界提起當地慘況時，往往重提這句話。多國媒體也多在報道中以「全球最大露天監獄」形容加沙。