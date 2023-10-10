以巴衝突｜北京證實有人失去聯絡　有人受傷留院情況穩定

中國外交部發言人汪文斌10月10日在外交部例行記者會上回應有關巴以衝突升級期間有無受傷中國公民的最新訊息問題時表示，鑑於當地的安全形勢瞬息萬變，中方正在持續核實和了解當中。



有記者提問，外交部是否有巴以衝突升級期間受傷或被綁架的中國公民新的訊息？中方是否就此事與相關方面進行接觸？

汪文斌說，中國外交部和相關駐外使領館針對以色列和巴勒斯坦當前形勢已經發布了安全提醒，建議中國公民暫勿前往以色列和巴勒斯坦。已在當地的中國公民和機構保持高度警惕，加強安全防範，做好應急準備和就地避險。如遇緊急情況，及時與駐以色列使館、駐巴勒斯坦辦事處聯繫，尋求幫助。

汪文斌強調：「鑑於當地的安全形勢瞬息萬變，剛才你提到的有關的訊息，中方正在持續的核實和了解當中。外交部已指導相關駐外使領館全力搜救相關的失聯人員，救治傷員，敦促外方採取有效措施，保障中國公民和機構安全。據我們了解，中方傷員正在醫院接受治療，情況總體穩定。」

發言人表示，如有中國公民現階段自願離開，我們將在安全有保障的前提下全力提供協助。

汪文斌還表示，中方願同各方保持溝通，為中東和平穩定不懈努力。

有記者提問，在巴以衝突升級的背景下，中方領導人會與以色列領導人通話嗎？中方將在調停巴以問題上扮演什麼樣的角色？汪文斌說，「我們已表明中方高度關注巴以衝突持續升級，敦促有關各方立即停火止戰。中方願同各方保持溝通，為中東和平穩定不懈努力。」