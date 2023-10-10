IMF報告下調中國增長預測　籲多邊合作　避免地緣經濟分裂

國際貨幣基金組織（IMF）10月10日發布的《世界經濟展望》報告，下調了對中國和歐元區的成長預測，並表示，儘管美國經濟「顯著強勁」，但全球整體成長仍然較低且不平衡。IMF稱中國2023年增幅為5%，預測2024年是4.2％。



組織對2023年的全球本地生產總值（GDP）預測不變，仍是3%（2022年增幅是3.5%），這遠低於3.8%的歷史（2000至2019年）水平。它認為2024年全球經濟增長率為2.9%，比7月展望下降0.1百分點。

組織稱，因一些國家政府貨幣政策收緊，加之國際大宗商品價格下跌，預計全球通脹率將從2022年的8.7%穩步降至2023年的6.9%，以及2024年的5.8%。總體來看，核心通脹預計逐步下降，大多數國家的通脹預計要到2025年才能回到目標水平。

IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）稱：「在通脹率持久回落至目標值之前，大多數地方的貨幣政策都需要保持緊縮。」

他預測總體上經濟是軟着陸，但組織對於「中國地產危機」、大宗商品價格波動、地緣政治分裂和通脹抬頭相關的風險仍然擔心。

古蘭沙在談及油價時稱，IMF研究表明，油價上漲10%將導致隔年全球產出下降約0.2%，並導致全球通脹上升約0.4%。

他說，多邊合作可幫助扭轉全球經濟逆風，呼籲各國應努力避免地緣經濟分裂。