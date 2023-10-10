緬媒：緬甸邊境難民營遭炮擊　至少29死

緬甸媒體和消息人士說，位於緬中邊境附近的一個難民營遭到炮擊，造成至少29人死亡，遇害者包括婦女和兒童。



緬甸影子民族政府「民族團結政府」（NUG）的消息人士和其他消息來源說，星期一（10月9日）午夜發生在克欽邦（Kachin）的炮擊事件是軍方所為。

民族團結政府說，這是一宗針對平民的惡意襲擊，全球必須採取行動制止暴行，並對緬甸國防軍司令進行審判。

但緬甸軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）告訴「人民媒體」（People Media，暫譯）新聞網，軍方與這宗炮擊事件無關。佐敏吞說：「我們正在調查。我們一向關注邊境和平情況。」他指爆炸可能是一個民族叛亂組織的彈藥引發的。

另有消息人士稱遭炮彈擊中的難民營，離克欽獨立軍（KIA）位於邊境城鎮萊扎（Laiza）的基地約5公里。克欽獨立軍多年來與緬甸軍方戰鬥不斷。

克欽邦媒體說，襲擊造成30人死亡。路透社無法獨立核實死亡人數，也聯繫不上克欽獨立軍的發言人。民間維權團體「克欽和平網絡」（Kachin Peace Network）活動人士孔嘉（Khon Ja，暫譯）告訴路透社，她去了醫院，被告知有29人死亡、59人受傷。

中國外交部沒有立即回應置評請求。

自緬甸軍方2021年2月推翻民選的昂山素姬（Aung San Suu Kyi）政府後，緬甸就一直處於緊急狀態。

本文獲《聯合早報》授權轉載

