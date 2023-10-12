比利時擬用俄羅斯被凍結資產收益　約23億歐元援助烏克蘭

比利時總理德克羅（Alexander De Croo）10月11日在布魯塞爾與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面後，除表示比利時將從2025年起向烏克蘭提供F-16戰機，其發言人還宣布，計劃利用俄羅斯被凍結資產的收益，即約23億歐元稅收來援助烏克蘭。



歐盟與七國集團（G7） 成員一直在討論，是否可以利用俄羅斯超過3,000億歐元被凍結資產所產生的收益，用來資助烏克蘭。其中超過2,000億元資產存放在歐洲，當中約1,250億元由比利時的國際中央證券存管機構 Euroclear 管理。 歐盟委員會7月表示，一旦七國集團原則同意，將就能否以合法方式使用資金提出提案。

比利時率先自行提出使用利息稅，並早於5月時表示，可使用已收到的9,200萬歐元稅款。比利時預計，2023年可從被凍結的俄羅斯資產中，獲得6.25億歐元稅收；至2024年再獲得17億歐元。比利時首相發言人表示，只需要歐盟批准即可使用。

德克羅11日表示，比利時於去年已非常清楚，這些資產的收益應100% 歸於烏克蘭人民。這筆資金將用於購買軍事裝備，預計將在協商後這樣做，並將用於人道主義支持。