以色列展示嬰兒屍身彈孔滿布照片　布林肯：難以想像的醜惡行為

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月12日表示，以色列政府向他展示了哈馬斯（Hamas）暴行的照片和視頻，包括一名滿身彈孔的嬰兒、被斬首的士兵，以及年輕人在汽車上或在藏匿之處被活活燒死。 以色列官方同日在社交平台X發布圖片，貼出部份曾向布林肯展示的照片，除了身中多槍的嬰兒，還有燒成焦炭的嬰兒遺體。



布林肯在特拉維夫（Tel Aviv）舉行的新聞發布會上形容，相關畫面展示難以想像的醜惡行為，令人難以理解。他直言，哈馬斯不尊重法治或「任何人性尊嚴的基本標準」，而是「以最不人道的方式」針對平民。

布林肯坦言，相關圖像令人不安的內容，哈馬斯的暴行「讓人想起ISIS」。他又說，「圖像勝過一千個文字，而這些圖像可能值一百萬個字。」

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以媒：有嬰兒慘被斬首

外國媒體連日報道哈馬斯的暴力，以色列國防軍（IDF）10日曾邀請外國記者到以色列南部卡法阿扎（Kfar Aza），展示哈馬斯武裝分子的屠殺結果。英國天空新聞（Sky news）的記者形容，看到一具小孩屍體，以及籃球場上排着一個個裝有遺體的黑色運屍袋。

路透社形容，以色列平民和哈馬斯武裝分子的屍體排在地上，地面散落着家具和被燒毀的汽車，空氣中瀰漫着屍體的惡臭。

以色列電視台《i24 News》報道，卡法阿札幾近被屠村。有以軍向記者透露，在200多具屍體中，包括40多具嬰兒屍體，部分甚至被斬首。

以色列軍方未證實嬰兒被斬首消息，但形容事件是一場大屠殺，婦女、兒童、幼兒和老人，被哈馬斯以ISIS方式殘酷殺害。