伊朗外長：以色列「圍城」加沙是尋求「種族滅絕」

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）在稱，以色列對加沙地帶實施圍困是在尋求「種族滅絕」。



路透社報道，阿卜杜拉希揚星期四（10月12日）開啟地區訪問。他在離開德黑蘭之前，對當前的以巴衝突發表評論稱，加沙地帶的戰爭「不僅是猶太復國主義者針對一個群體的戰爭，也是針對所有巴勒斯坦人的戰爭」。

阿卜杜拉希揚說，以色列總理內坦亞胡和猶太復國主義者繼續對加沙平民犯下戰爭罪行，對該地採取圍困、斷水斷電、拒絕藥品和食品入境等行動，「為猶太復國主義者尋求對加沙所有人試試種族滅絕創造了條件」。

伊朗毫不掩飾對巴勒斯坦激進組織哈馬斯的支持，而現階段也有觀點揣測伊朗對此次以巴事態升級起到作用，但伊朗稱並未參與哈馬斯對以色列的襲擊。美國之前也表明，目前還沒有明確證據顯示伊朗參與了這次衝突。

此外，按照行程計劃，阿卜杜拉希揚星期四本要抵達敘利亞大馬士革，與敘利亞外長探討以巴局勢，預計還將會見敘利亞總統阿薩德。

不過，大馬士革國際機場當天遭到以色列導彈襲擊，已經暫停運作。外媒稱，阿卜杜拉希揚的飛機無法降落在大馬士革，因此又返回了德黑蘭。但伊朗方面否認

（編按：據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，阿卜杜拉希揚此行的第一站是伊拉克首都巴格達，其專機的國際標識符為IRAN05，而他本人已於當地時間15時40分許（香港時間20時10分）抵達伊拉克。該媒體還分別貼出了傳聞中伊朗外長乘坐的馬漢航空IRM146航班與實際乘坐的IRAN05航班的路線圖。）

阿卜杜拉希揚之後還將赴往伊拉克和黎巴嫩等中東國家，與各國當局討論以巴衝突有關問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

