以色列國安部長言行激進　成為巴勒斯坦人「眼中釘」

撰文：聯合早報
出版：更新：

各方對以巴再次爆發衝突的導火線進行剖析時，以色列一名言行激進的政治人物名字反覆出現。他就是2022年12月進入內閣，被以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）委任為國家安全部長的本-格維爾（Itamar Ben-Gvir）。

47歲的本-格維爾這名極右翼政黨猶太力量黨（Otzma Yehudit）黨魁除時常發表具挑釁的言論，更多次以國會議員身份進入聖殿山（Temple Mount），公然挑戰巴勒斯坦，是巴勒斯坦人的「眼中釘」。

本-格維爾2023年以來已經兩次以國家安全部長身份進入這爭議區域，一次是在1月，另一次是在5月，當時他呼籲內塔尼亞胡政府發動廣泛軍事攻勢，同時在約旦河西岸（West Bank）密集增加定居點。這番話的潛台詞就是把巴勒斯坦人趕出去。巴勒斯坦馬上警告這類挑釁行為將導致更多緊張和暴力。言猶在耳，本-格維爾8月更發聲明呼籲蓄意殺害巴勒斯坦人，把對巴勒斯坦人的敵意推向極點。

耶路撒冷（Jerusalem）舊城的聖殿山同為猶太教和伊斯蘭教聖地，長期以來是以巴衝突的焦點。以色列在1967年第三次中東戰爭中，從約旦手中奪取舊城的控制權。根據兩國達成的協議，約旦對聖殿山有管轄權，治安權歸以色列。2023年以來以色列警方和巴勒斯坦民眾在老城的阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）多次發生衝突。

本-格維爾這名極右翼政客進入伊斯蘭教徒心目中的尊貴禁地，自是極大地刺激信眾的情緒。本-格維爾當時還發聲明說：「巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的威脅無法阻止我們，我進入了聖殿山。」他無疑在玩火，卻屢試不爽。

曾教唆追隨者挑戰體制

因為言行出格，本-格維爾這些年前後被控50多次、被判至少8項罪名，包括支持恐怖組織和煽動種族主義。他的犯罪記錄太長，自己出庭時不忘調侃法官說：「打印機快沒有墨水了！」

儘管有犯罪記錄，本-格維爾卻在30多歲成為一名律師。他與以色列律師協會進行兩年的抗爭後獲得執業執照，在外人看來，這有點匪夷所思。成為律師後，他經常為那些涉嫌恐怖主義和仇恨犯罪的極右翼猶太活動者辯護。

在極右翼支持群中，本-格維爾是英雄和學習的對象。在2015年，本-格維爾吩咐追隨者不要再喊「阿拉伯人去死」，他當時說：「你應當改口說『恐怖份子去死』。這是合法的！」極右翼群樂得從他那裏學習如何在不跨越紅線的情況下挑戰體制，並指本-格維爾不是一介莽夫，是一名懂得遊走法律邊緣的務實主義者。

本文獲《聯合早報》授權轉載

以巴衝突｜中國：籲各方克制　避免加沙出現嚴重人道危機以色列勢攻入加沙　無國界醫生緊急籲：停止無差別暴力和集體懲罰巴勒斯坦駐日本代表指責西方以狹隘視角看待中東局勢以色列炮擊加沙　「每30秒1枚炮彈飛入加沙」逾1500巴人喪生
以色列
巴勒斯坦
以巴衝突
以巴戰爭
內塔尼亞胡Benjamin Netanyahu