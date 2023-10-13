以色列國安部長言行激進　成為巴勒斯坦人「眼中釘」

各方對以巴再次爆發衝突的導火線進行剖析時，以色列一名言行激進的政治人物名字反覆出現。他就是2022年12月進入內閣，被以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）委任為國家安全部長的本-格維爾（Itamar Ben-Gvir）。



47歲的本-格維爾這名極右翼政黨猶太力量黨（Otzma Yehudit）黨魁除時常發表具挑釁的言論，更多次以國會議員身份進入聖殿山（Temple Mount），公然挑戰巴勒斯坦，是巴勒斯坦人的「眼中釘」。

本-格維爾2023年以來已經兩次以國家安全部長身份進入這爭議區域，一次是在1月，另一次是在5月，當時他呼籲內塔尼亞胡政府發動廣泛軍事攻勢，同時在約旦河西岸（West Bank）密集增加定居點。這番話的潛台詞就是把巴勒斯坦人趕出去。巴勒斯坦馬上警告這類挑釁行為將導致更多緊張和暴力。言猶在耳，本-格維爾8月更發聲明呼籲蓄意殺害巴勒斯坦人，把對巴勒斯坦人的敵意推向極點。

耶路撒冷（Jerusalem）舊城的聖殿山同為猶太教和伊斯蘭教聖地，長期以來是以巴衝突的焦點。以色列在1967年第三次中東戰爭中，從約旦手中奪取舊城的控制權。根據兩國達成的協議，約旦對聖殿山有管轄權，治安權歸以色列。2023年以來以色列警方和巴勒斯坦民眾在老城的阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）多次發生衝突。

本-格維爾這名極右翼政客進入伊斯蘭教徒心目中的尊貴禁地，自是極大地刺激信眾的情緒。本-格維爾當時還發聲明說：「巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的威脅無法阻止我們，我進入了聖殿山。」他無疑在玩火，卻屢試不爽。

曾教唆追隨者挑戰體制

因為言行出格，本-格維爾這些年前後被控50多次、被判至少8項罪名，包括支持恐怖組織和煽動種族主義。他的犯罪記錄太長，自己出庭時不忘調侃法官說：「打印機快沒有墨水了！」

儘管有犯罪記錄，本-格維爾卻在30多歲成為一名律師。他與以色列律師協會進行兩年的抗爭後獲得執業執照，在外人看來，這有點匪夷所思。成為律師後，他經常為那些涉嫌恐怖主義和仇恨犯罪的極右翼猶太活動者辯護。

在極右翼支持群中，本-格維爾是英雄和學習的對象。在2015年，本-格維爾吩咐追隨者不要再喊「阿拉伯人去死」，他當時說：「你應當改口說『恐怖份子去死』。這是合法的！」極右翼群樂得從他那裏學習如何在不跨越紅線的情況下挑戰體制，並指本-格維爾不是一介莽夫，是一名懂得遊走法律邊緣的務實主義者。

本文獲《聯合早報》授權轉載

