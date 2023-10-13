以色列傳單空投加沙促南逃　巴勒斯坦與哈馬斯反對難民離家

聯合國10月13日稱接獲以色列軍方通知，要求所有身在加沙地帶北部（瓦迪加扎河（Wadi Gaza）以北）的110萬人未來24小時內轉移至加沙南部。但巴勒斯坦自治政府與極端組織哈馬斯都反對民眾離開家園。



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巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在與美國布林肯會面表明反對民眾離開巴坦斯坦的領土。

阿巴斯說，這巴勒斯坦人民來說無異於一場浩劫。他要求外界為加沙地帶的居民緊急建立人道主羲走廊，盡快提供水、電、燃料和醫療用品。

哈馬斯回應有關消息，稱這是虛假的政治宣傳，籲民眾勿上當。組織稱這是心理戰，要人們堅定地留在定中。

以巴衝突：圖為2023年10月13日，以軍被指敦促加沙北部超過110萬平民24小時內向南遷移。圖為收到消息的巴勒斯坦人逃離家園，前往加沙地帶南部。（Reuters）

以色列軍方10月13日承認，巴人需要一段時間才能從加沙北部撤離。惟以軍沒直接證實聯合國稱接獲以軍通知的內容。

以色列陸軍發言人哈加里（Daniel Hagari）向記者說：「我們在（向包括加沙民眾的人）提供時間，我們在做很多努力，我們知這不會需要24小時。」

當被要求證實軍方「已就敦促北加沙民眾南撤」一事通知聯合國時時，他補充說：「我不會說這是一個準確的時間。」

據法媒報道，以色列軍方13日在加沙投放傳單，警告居民「立即」南逃。

法媒記者看到無人機投下的傳單的內容：「立即撤離家園，前往瓦迪加扎河（Wadi Gaza）以南。」傳單上的地圖顯示，有一個箭頭穿過加沙地帶中部的一條線指向南方。