未打地面戰先打心理戰：以軍大批坦克壓境　哈馬斯反對民眾逃難

聯合國10月13日稱接獲以色列軍方通知，要求所有身在加沙地帶北部（瓦迪加扎河（Wadi Gaza）以北）的110萬人24小時內轉移至加沙南部。在以軍對加沙發動有史以來最猛烈空襲後，有人猜測以色列將進一步大規模入侵，以消滅哈馬斯。



以軍發動地面戰似乎已迫在眉睫，以色列坦克在邊境附近集結，雙方都大打心理戰。

以軍呼籲稱，「加沙城的平民，為了自己和家人的安全，請向南部撤離，並跟利用你們作為人肉盾牌的哈馬斯恐怖分子保持距離。」

哈馬斯則呼籲加沙的民眾不要離開家園。它回應有關消息，稱這是虛假的政治宣傳，籲民眾勿上當。組織稱這是心理戰，要人們堅定地留在定中。

哈馬斯內政部發言人博佐姆（Eyad al-Bozom）出席在加沙一醫院舉行的記者會稱：「我們告訴加沙北部和加沙城的人民，待在家裏，待在自己的地方。通過對平民進行屠殺，佔領者想再次將我們從我們的土地上趕走。」

博佐姆說：「1948年的流離失所不會發生。我們會死，我們不會離開。」

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巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在與美國布林肯（Antony Blinken）會面時，表明反對民眾離開巴勒斯坦的領土。

阿巴斯說，這對巴勒斯坦人民來說無異於一場浩劫。他要求外界為加沙地帶的居民緊急建立人道主羲走廊，盡快提供水、電、燃料和醫療用品。

在狹窄、人口稠密的加沙地帶，離開會很困難。除了無情的空襲之外，以色列軍隊已經摧毀了道路，平民幾乎無法逃脫

以巴衝突：圖為2023年10月13日，以軍被指敦促加沙北部超過110萬平民24小時內向南遷移。圖為收到消息的巴勒斯坦人逃離家園，前往加沙地帶南部。（Reuters）

以色列軍方10月13日承認，巴人需要一段時間才能從加沙北部撤離。惟以軍沒直接證實聯合國稱接獲以軍通知的內容。

以色列陸軍發言人哈加里（Daniel Hagari）向記者說：「我們在（向包括加沙民眾的人）提供時間，我們在做很多努力，我們知這不會需要24小時。」

當被要求證實軍方「已就敦促北加沙民眾南撤」一事通知聯合國時時，他補充說：「我不會說這是一個準確的時間。」

據法媒報道，以色列軍方13日在加沙投放傳單，警告居民「立即」南逃。

法媒記者看到無人機投下的傳單的內容：「立即撤離家園，前往瓦迪加扎河（Wadi Gaza）以南。」傳單上的地圖顯示，有一個箭頭穿過加沙地帶中部的一條線指向南方。