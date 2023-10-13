王毅晤博雷利談反對「脫鈎斷鍊」　倡政治解決烏克蘭與以巴問題

中國外長王毅10月13日在北京同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）舉行第十二輪中歐高階戰略對話，他表示中歐要透過戰略對話，建立正確相互認識，擴大貿易投資，反對「脫鈎斷鍊」。雙方又就烏克蘭危機、巴以衝突交換意見，一致認為應推動政治解決有關問題。



據中國外交部指，王毅表示中方高度重視對歐關係，視歐盟為多極世界中重要且獨立的一極，中歐關係有內在邏輯，不受第三者影響和干擾。今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20週年，雙方已全面恢復各層級交往，特別是綠色、數位、經貿領域高層會晤成功舉行，形成新的共識和成果，展現了中歐關係的韌性和活力，彰顯了中歐關係的全球影響與世界意義。

他稱中國國家主席習近平曾指出，中歐要堅持和平共處、堅持開放合作、堅持多邊主義、堅持對話協商，實務證明這是中歐建交以來雙方發展關係的重要經驗，也是未來深化合作的指導原則。

中國外長王毅2023年10月13日下午在北京會見訪華的歐盟外交與安全政策高級代表博雷利後，兩人舉行記者會（Pool via REUTERS）

王毅指當前國際情勢變亂交織，世界處於關鍵十字路口，中歐都面臨發展與改革的新情勢、新任務，中歐關係也面臨新機會、新挑戰，在這個重要時刻，要透過戰略對話，建立正確相互認識，堅持夥伴關係定位，夯實政治互信，避免誤解誤判；要為年底前的領導人會晤作好充分準備，要推進對話合作，堅持相互開放，擴大貿易投資，反對「脫鈎斷鍊」，活躍人文交流；要妥善處理分歧，掃清合作障礙，確保中歐關係健康穩定發展；要高舉多邊主義旗幟，共同應對國際地區熱點，為世界提供更多穩定性和確定性。

中方引述博雷利表示，歐盟重視對華關係，致力於發展建設性和穩定的歐中關係。歐盟是最開放的經濟體，歐中經貿合作符合雙方利益。歐盟不會對中國關閉大門，不會打貿易戰，無意限制中國發展，樂見中國繁榮穩定。歐方期待同中方加強應對氣候變遷等領域的合作，尋求建立更平衡對等的經貿關係，為歐中領導人會晤積累實實在在的成果，為企業提供更公平公正的營商環境。雙方可以加強協調配合，推動改革世界貿易組織，避免世界分裂為兩個陣營，不符合任何一方的利益。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）10月13日下午在北京會見訪華的歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（左）後，兩人舉行記者會（Pool via REUTERS）

王毅表示，中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有重大利害衝突，有的是廣泛共同利益和龐大合作需求。雙方應把工作重點和注意力放在合作上，放在鞏固夥伴關係上。政府應為企業創造公平的環境，提供正面的預期，經濟問題不應政治化，雙方應共同捍衛自由貿易，並維護公平競爭原則。

雙方就烏克蘭危機、巴以衝突交換意見，一致認為應推動政治解決有關問題。王毅表示，只有透過談判才能結束烏克蘭危機。中國不會放棄勸和促談，將始終站在和平一邊，站在對話一邊。中歐應共同營造政治解決的條件，並推動歐洲重回和平穩定。關於巴以衝突，王毅強調，中方反對攻擊平民的行為，並譴責違反國際法的方法。當務之急是防止事態擴大，避免局勢惡化，尤其是不能出現嚴重的人道災難。有關各方都有責任推動局勢降溫，就落實「兩國方案」形成國際共識和有約束力舉措，實現巴以和平共處。

雙方也就氣候變遷、公共衛生等共同關心的問題交換了意見。