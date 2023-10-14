以色列哈馬斯交戰平民成為犧牲品　BBC記者直擊醫院慘況跪地痛哭

自巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）襲擊以色列後，以色列對加沙走廊展開大規模砲擊，造成當地平民大量死傷。英國BBC採訪團隊12日前往加沙市最大醫院，親眼目睹院內到處都是屍體，採訪記者目睹一名渾身是血的女童坐在病床上，讓他忍不住崩潰跪地痛哭，而攝影記者更看見自己的朋友躺在病床上，但朋友的家人已全數身亡。



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BBC駐地記者艾博許（Adnan Elbursh）稱，他12日與採訪團隊一同前往加沙市最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）時，看見院內到處擺滿了屍體，病床上全是等待搶救的傷患，其中還有一名渾身是血的小女孩坐在病床上痛哭，她全身被灰塵覆蓋，而醫生正在治療她的雙腿。

艾博許稱，這名女童親人都死了，她的年齡跟他女兒一樣，令他揪心不已。他想給她一個擁抱。

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就連時常看到許多戰亂場面的艾博許，都忍不住摘下眼鏡，激動地跪在地上痛哭，他說：「這個小女孩的家被毀了，親戚家人也全都被殺了，她需要幫助，她和我女兒一樣大，我只想給她一個擁抱。」

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此外，採訪團隊的攝影師馬哈穆德（Mahmoud al-Ajrami）在現場發現了他的朋友麥力克（Malik）躺在病床上，但麥力克的家人全都死了，讓馬哈穆德也忍不住落淚。艾博許說：「這是我所住地方的醫院，裡面有我的朋友、鄰居，這裡是我的社區，今天是我職業生涯中最艱難的一天，我看見了我從未見過的情景。」

艾博許表示，希法醫院的走廊到處都是屍體，甚至連醫院門口也都是屍體，因為太平間已經塞滿了：「你永遠不想成為一個悲傷的故事，但這就發生在我的城市，我感到無助，因為死者沒有得到尊嚴，傷者都還在痛苦之中。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】