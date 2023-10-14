白宮：朝鮮向俄羅斯交付軍事裝備　用於俄烏戰爭

美國白宮說，朝鮮最近幾週已向俄羅斯交付了1,000多個貨櫃的軍事裝備和彈藥，供俄軍在烏克蘭使用。



法新社報道，白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）星期五（10月13日）說：「我們譴責朝鮮向俄羅斯提供軍事裝備，這些軍事裝備將用於攻擊烏克蘭城市、殺害烏克蘭平民，並進一步推進俄羅斯的非法戰爭。」

柯比說：「我們將繼續監控朝鮮是否向俄羅斯運送更多武器。」

朝鮮領導人金正恩上個月訪問俄羅斯遠東地區，並與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會議，引發了朝俄可能達成軍火協議的擔憂。

柯比說，作為交換，平壤也尋求俄羅斯軍事方面的協助，包括戰鬥機、地對空飛彈、裝甲車、彈道飛彈的生產設備或材料，以及其他先進技術。

他說：「朝鮮和俄羅斯之間不斷擴大的軍事夥伴關係，包括俄羅斯向朝鮮轉移任何技術，都會破壞區域穩定和全球核不擴散制度。」

根據白宮提供的一張圖表，9月1日至10月1日期間，一批貨櫃從朝鮮羅津（Najin）運往俄羅斯杜奈（Dunay），然後通過鐵路運送到俄羅斯西南部提霍列茨克 （Tikhoretsk）附近的彈藥庫。 那裏距離烏克蘭邊境約290公里。

本文獲《聯合早報》授權轉載

