澳洲原住民權利公投　總理承認無法通過：將尋求新途徑

澳洲10月14日舉行原住民權利公投。公投讓選民投票決定是否承認原住民（Aboriginal）與托雷斯海峽島民（Torres Strait Islander people）在澳洲憲法中的地位，以及是否建立一個可就原住民議題提出意見的機構。但澳媒14日預測，公投結果或為反對，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）承認無法通過。



阿爾巴尼斯14日下午承認公投無法通過，他稱國家將尋求「新的和解途徑」。

公投內容為是否同意修改已有122年歷史的憲法，以承認原住民與托雷斯海峽島民在憲法中的地位，以及是否建立一個名為「向國會發出的聲音」（Voice to Parliament，暫譯）的原住民機構，這機構可就原住民議題向政府提出意見。選民須在選票中選「是」（Yes）或「否」（No）。

澳洲廣播公司（ABC）14日稱，根據他們的預測，公投結果或為反對。

報道指，預測結果顯示，截至香港時間下午5時35分，澳洲全國投票結果暫為57.1%選民投「否」，42.9%選民投「是」。新南威爾斯州（New South Wales）57.4%選民投「否」，塔斯曼尼亞（Tasmania）59.5%選民投「否」，南澳州（South Australia）61.5%選民投「否」，昆士蘭（Queensland）64.6%選民投「否」。

維多利亞州（Victoria）已點算46.8%選票，52.2%選民投「否」，西澳洲（Western Australia）點票結果未出爐。