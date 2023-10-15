美國加強威懾伊朗與真主黨　第二艘航母開赴東地中海

繼航母福特號（USS Gerald R. Ford）後，美國防部10月14日發聲明，美防長奧斯汀（Lloyd Austin）確認美軍派出以「艾森豪威爾」號（USS Dwight D. Eisenhower）航空母艦為中心的打擊群前往地中海東部。



華府強調，美國不打算加入以軍攻擊行動，出動兩艘航母意在震懾伊朗及其在區域內的代理人，如黎巴嫩真主黨（Hezbollah）。

美國派出「艾森豪威爾」號，它率領的打擊群將加入之前已派往該地區的「福特」號航母打擊群。

以「艾森豪威爾」號航母為核心的打擊群14日離開美國維珍尼亞州的諾福克海軍基地。除航母外，派往該地區的還有「菲律賓海」號導彈巡洋艦、「拉布恩」號驅逐艦、「梅森」號驅逐艦和「格雷夫利」號驅逐艦。

美國廣播公司14日引述息人士還指出，美國有可能讓「巴丹」號兩棲攻擊艦駛向離以色列更近的位置。

美軍核動力航母「福特號」（ USS Gerald R. Ford）。（美國海軍福特號Facebook專頁）

美國10月8日下令最先進的核動力航母「福特號」戰鬥群移至更靠近以色列的東地中海，包括1艘航空母艦、1艘導彈巡洋艦和4艘導彈驅逐艦，以展示武力，準備應對任何情況，這些情況包括阻止更多武器送達哈馬斯以及進行監視。

福特號為美國海軍最新、最先進的航空母艦，也是美國海軍第三代核動力航空母艦。此次大規模部署還包括大量艦艇和戰機，凸顯了美國對衝突升級的擔憂。

奧斯汀說，美國也採取措施增強空軍的F-35、F-15、F-16和A-10在該地區的戰鬥機中隊。