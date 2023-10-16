美國堵塞晶片禁令漏洞　新規或本週公布　英偉達H800也有風險

美國尋求防範其對手發展出可能提升軍事優勢的先進科技。美國將加強2022年10月宣布的、對中國取得先進製程半導體和晶片製造設備所實施的出口限制措施。



路透和彭博社15日引述知情人士稱，更新規定旨在堵塞2022年所公布的限制措施的漏洞。華府將把中國晶片設計公司列入貿易限制清單，要求海外製造商取得美國許可才能供應訂貨，同時加強管控向中企銷售先進晶片製造設備及繪圖晶片。經更新的出口禁令預計本週公布，但路透社也說，這種時間表經常出現延遲。

自從去年宣布出口禁令以來，從英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）到應用材料（Applied Materials）多家美國科企損失數億美元訂單。以英偉達來說，它無法向中企出售2款最先進的AI晶片——它們已成開發聊天機器人和其他AI系統的行業標準。英偉達後來針對中國市場推出可合法出口的「降級版」新晶片，繞過制裁，例如H800晶片。

在路透社2023年3月6日拍攝的這一張設計圖片中，顯示NVIDIA標誌的智能手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

路透社引述一位美國官員稱，美國新的指引方針將限制目前尚未納入限制、某些資料中心使用的先進AI晶片。官員拒透露還有什麼的晶片會被禁，但業界消息來源暗示，英偉達的H800是華府想禁的晶片。

官員稱，用於筆記型電腦等消費產品的晶片將不受新規限制。但各間公司要就最強大消費者晶片的訂單進行供貨時，必須通知商務部，確保這些晶片的使用不會威脅到美國國家安全。

華府也將針對試圖把出貨和製造改至其他地方以規避特定國家限制的中企實施額外查核。特別是，新規則將繼續限制某些晶片出貨給中企的海外子公司和關聯企業，並開始要求，在獲得華府許可後才能出口受限技術給可能被當成中間人的國家。