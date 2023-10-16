以色列轟黎巴嫩記者1死6傷　美媒：裝備清楚標明「媒體」字樣

以色列軍方10月13日向黎巴嫩開炮，當時有一批記者身處黎南採訪，豈料一名記者死亡，另有最少6名記者受傷，包括法新社、半島電視台的記者。美媒14日稱他們身上的裝備有清楚印有「媒體」（Press）字樣。



美媒的影片分析顯示，他們當時在黎巴嫩南部邊境阿勒馬沙卜（Alma Chaab）採訪，而對面是以色列哈尼塔（Hanita）。報道指，當時路透社的直播影片顯示，哈尼塔地區冒出濃煙，之後現場有一聲巨響，一名女子尖叫，她是法新社記者阿西（Christina Assi）。

▼路透社出於對涉事受傷記者的尊重，將影片中部份現場錄得的聲音消音：

她大喊：「發生了什麼？發生了什麼？發生了什麼……我感覺不到我的腿，我感覺不到我的腿……發生了什麼？我感覺不到我的腿……」她腿部受傷後躺在地上。

同行的路透社記者伊薩姆．阿卜杜拉（Issam Abdallah）被炸死。

美媒14日稱，在社交媒體流傳的帖文顯示，受害者顯然能被識別為記者。

事發前一小時，阿西在Instagram發布一段影片，顯示整個團體都戴着頭盔和防護背心，上面有清楚的「媒體」（Press）標記。伊薩姆．阿卜杜拉生前也在Instagram發布一張自己戴頭盔以及身穿記者背心的照片。