日本名歌手谷村新司逝世　生前中國演唱「一個舉動」炒熱全場氣氛

日本著名歌手谷村新司10月8日逝世，享壽74歲。他的葬禮已於7日舉行。他所屬事務所表示，他因患腸炎，3月接受手術，之後一直處於休養狀態。他生前抱着「音樂無國界」的信念，積極走出去與各國音樂家和歌迷交流。他與中國亦有很深的緣份。

出生於大阪府的谷村新司，被譽為日本樂壇殿堂級人物，歌曲代表作包括《星》（日文名《昴》）及《冬の稲妻》（冬天的閃電）等。《昴》也被翻譯成中文版演唱。

他的作品亦多次被改編成廣東歌，包括港人熟悉的、由張學友演唱的《遙遠的她》、張國榮的《有誰共鳴》以及梅艷芳的《孤身走我路》等。

谷村的代表作《星》在包括中國在內的亞洲地區廣受歡迎。當他在異國他鄉激情放歌時，語言不通的觀眾也開心一起合唱。日本共同網16日稱，谷村可謂是民間國際交流的橋樑。

他曾說：「毫無疑問，《昴》改變了我的人生。這首歌帶我踏上了一場宏偉的旅程。」

《昴》唱出旅人向夜空繁星寄託願望的情景，據稱描繪一直在他心中的「故鄉」。 他回憶道：

我從小時候起就想像着這樣的風景，草原延伸到地平線，遠處是連綿的群山。儘管我從未去過，但不知為何那裏總讓我感到親切。當我第一次到訪中國時，我就想，啊！就是這裏，前世我應該是中國人吧。

他在1981年夏天於北京舉行了一場當時看來極其罕見的流行音樂會，谷村所在的樂隊Alice受邀演出。觀眾席上有中國共產黨的幹部如鄧小平等。

當音樂響起後，現場的氣氛仍是寂靜，沒人掌聲或歡呼。隨後，谷村作出了出格的舉動。他拿着結他來到鄧小平座位前，彈奏出激情的森巴音樂。鄧小平笑着站起來開始打拍子，其他所有人也跟着站起來，掌聲連連。谷村興高采烈地憶述：

我認為這是搖滾音樂傳到中國的瞬間。

谷村也曾擔任中國上海音樂學院的教授，在中國也是日本人氣歌手。