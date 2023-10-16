以巴衝突｜布林肯沙特之行受挫　「被迫等上數小時」才獲接見

以巴衝突加劇，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前往中東多國斡旋，但在沙特一站遇上阻礙。美媒報道指布林肯「被迫等上數個小時」才獲接見，且無法說服沙特與美國站在同一陣線，譴責哈馬斯的襲擊。



美國《華盛頓郵報》10月15日報道，布林肯原定在14日晚與沙特王儲穆罕默德（Crown Prince Mohammed bin Salman）會面，但穆罕默德未有現身，布林肯被迫等上數個小時，至15日早上才獲穆罕默德接見。

圖為10月15日，布林肯在早上與沙特王儲穆罕默德會面後返回酒店，原定他是在14日晚與穆罕默德會面，但等到穆罕默德才出現。（Reuters）

報道還指，穆罕默德在會面開始時，就強調有必要停止「奪去無辜人民生命」的軍事行動，並解除「對加沙的圍困」，停止衝突升級，穆罕默德完全是針對以色列而來。

報道引述一份泄露的國務院文件，指外交人員應避免在以巴衝突中使用「停火」或「結束流血」等的字眼，因這並非目前美國政策。布林肯在與穆罕默德會面後表示會面富有成效，「聽到了許多需採取措施的好主意」，但報道指布林肯試圖說服利雅德的努力失敗。

以巴10月7日爆發新一輪軍事衝突，布林肯在衝突發生後曾要求阿拉伯國家譴責哈馬斯發動的襲擊，包括沙特。但沙特僅發表聲明譴責以平民為目標的襲擊行動，但未指名哈馬斯。哈馬斯襲擊是對拜登（Joe Biden）政府推動沙特與以色列關係正常化的重大打擊。