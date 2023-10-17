以色列勢將「狠襲」的加沙地道網　揭秘哈馬斯功能多多Gaza Metro

以色列軍隊持續在加沙邊境集結，隨時展開大規模地面進攻，目標是消滅巴勒斯坦激進組織哈馬斯政治和軍事領導層。專家認為，未來數個月以軍可能要陷入血腥的城市巷戰，密集的建築、地雷、隧道，以及大量平民混雜的作戰環境，將嚴格考驗以軍。



哈馬斯在人口稠密的加沙地帶建造了一個巨型隧道系統，以色列軍方稱之為「加沙地鐵」（Gaza Metro）。這些神秘隧道對哈馬斯具有重要的戰略意義，除了用來走私武器、發動襲擊，還能將隧道上方的平民作為人體肉盾，躲避以軍的攻擊和圍剿。

幾天前，以色列要求加沙北部上百萬居民在24小時內撤往南部，並首次出動地面部隊準備向加沙發動襲擊。分析指出，以軍將在接下來的地面進攻中，重點打擊哈馬斯在加沙城下建設的隧道網絡，以削弱哈馬斯的軍事實力。

以色列軍方預計，哈馬斯在加沙地底深處挖通了大量秘道，以躲避敵軍偵察和圍剿；這是以軍於2014年3月公布發現的其中一條地道。（以色列國防軍網站）

哈馬斯在2021年稱，已在住有200萬巴勒斯坦人、佔地面積約34平方英里的加沙城地底，修建了長達500公里的隧道系統。據悉，哈馬斯利用這些神秘地道運送人員和貨物、儲存火箭彈和彈藥等，甚至以此作為哈馬斯的指揮和控制中心，躲避以色列軍事偵察機的窺探。

《華盛頓郵報》報道，這次地面戰將是以色列國防軍多年來最重要的一次任務。

去年才卸任的美軍中央司令部前司令麥肯齊說：「我覺得他們（以軍）這次會下重手，對所有人而言將是場浴血大戰。」他預期以軍會陷入混亂、後果難測的巷戰。

以軍裝備與訓練佔優勢 哈馬斯城鎮作戰效率高

美國喬治城大學（Georgetown University）反恐專家霍夫曼（Bruce Hoffman）指出，以軍雖有裝備與訓練優勢，但在加沙打城鎮戰難度高，尤其是哈馬斯準備在加沙與以軍一搏，屆時雙方很可能在慘烈巷戰纏鬥。

五角大樓前高級官員馬爾羅伊（Mick Mulroy）說，哈馬斯對城鎮作戰已變得十分有效率，且對以軍地面部隊入侵有備而來，會抵消以軍人數與武器裝備的優勢。

以色列雷克曼大學教授、地下戰爭專家達巴拉克（Daphne Richemond-Barak）對美媒說：「這是在一塊相當狹小的領土上建設的一個非常複雜、龐大的地道網絡。」

目前尚不清楚哈馬斯為了建這處地下網絡共耗費了多少資金。不過，自哈馬斯2007年奪取加沙實際控制權後，以色列便開始對加沙實施全面封鎖，嚴格控制人員和物資進出，因此，當地實際很難找到用於修建隧道的大型機械設備。

以色列軍方將哈馬斯開鑿的地下隧道稱為「加沙地鐵」。2021年爆發衝突後，以軍聲稱在空襲中摧毀了100多公里長的地道，哈馬斯則表明隧道系統長達500公里，因此遇襲的隧道僅有5%。（《聯合早報》製圖）

斥巨資建地下迷宮 平民當人盾

專家稱，哈馬斯或使用基本挖掘工具在開鑿秘道，這些地下網絡由電線連接，並用混凝土加固。以色列則指責哈馬斯將用於民用和人道主義目的的混凝土用來修建隧道；另有批評者稱，修建隧道的錢本可以用來建設民用防空洞和預警網絡。

然而，對哈馬斯而言，隧道能為它們在非對稱戰爭中取得一定優勢，抵消以軍更為先進的軍事與技術優勢。

巴拉克解釋說，由於這處地道建設在人口密集的城市下方，使地道問題會比在山區開鑿的密道更難應對。她說：「如果是在城市地區，一切都會變得更加複雜，尤其是在戰術、戰略和行動方面，當然還要確保對平民的保護。」

此次以哈衝突爆發後，以色列國防軍多次表明，哈馬斯武裝分子藏進了「房屋下面的（地道）或居住着無辜加沙平民的建築內」，並把這些平民當成人體盾牌，躲避以軍圍剿。

圖為以色列國防軍網站的圖片，以軍稱巴勒斯坦哈馬斯寧願斥巨資修建地下隧道，都不願用錢改善加沙民生。（以色列國防軍網站）

本文獲《聯合早報》授權轉載

