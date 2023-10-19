阿拉伯國家震怒　群起指控與譴責以色列炸加沙醫院

以巴衝突持續，加沙城的阿赫利阿拉伯醫院（Al-Ahli Arabi Baptist hospital）10月17日遭炮火擊中，當地官員指超過500人喪生。色列和巴勒斯坦極端組織（Hamas）互相指責，阿拉伯國家則將矛頭指向以色列。



路透社及土耳其國家通訊社（Anadolu Agency）18日報道，沙特阿拉伯、卡塔爾、阿曼、埃及、阿爾及利亞、黎巴嫩、敘利亞的外交部分別發表譴責聲明，形容故意針對平民設施攻擊是嚴重違反國際及人道法，形容事件是戰爭罪行。

卡塔爾警告，以色列擴大加沙地區的攻勢，醫院、學校等設備遇襲，被視為在衝突時的危險升溫，亦可能為區內安全及穩定帶來可怕後果。

全球多個城市都有民眾發起反以色列集會，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）的美國大使館附近有大批示威聚集，抗議美國為以色列撐腰，他們向使館投擲雜物，保安部隊發射催淚氣體和出動水砲驅散。

至於美國首相華盛頓，亦有一批為數200多人的猶太和平份子到國會山莊附近集會，要求拜登（Joe Biden）政府及國會施壓，迫使以巴雙方盡快停火。

以色列軍方拒為事件負責，國防部發聲明稱，分析表明，恐怖分子在加沙發射一連串火箭炮，襲擊時飛過醫院附近。以方掌握的多個來源的情報表明，伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的火箭炮發射失敗，須對加沙醫院受襲承擔責任。

被點名的伊斯蘭聖戰組織發言人隨即反駁，指以軍捏造謊言，又指以軍正試圖掩蓋他們對平民所犯下的可怕罪行和屠殺。