美眾院選議長難產　兩黨考慮擴大臨時議長權力　Bowtie先生獲支持

美國眾議院原議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭罷免後，仍未選出新議長，共和黨籍候選人喬丹（Jim Jordan）10月18日在第二輪投票再失敗，兩黨部份議員開始醞釀擴大臨時議長麥克亨利（Patrick McHenry）權力的想法，讓議會可基本運作。常打領結（Bowtie）的麥克亨利在共和黨內獲得支持，但他不是黨內極右派信任的人物。



在10月18日的投票中，共和黨籍候選人喬丹（Jim Jordan）在第二輪投票再度失敗，黨內22名同僚投反對票，令他繼續未達到217票的當選門檻。

綜合《紐約時報》、美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）18日報道，民主黨、共和黨內開始出現聲音，認為既然喬丹無法獲得足夠票數，議會倒不如賦予臨時議長麥克亨利更多權力，讓眾議院能夠基本運作，直至選出正式的新議長。

共和黨籍溫和派眾議員勞勒（Michael Lawler）就指，在國內外危機不斷升級下，當務之急是推動措施，讓麥克亨利有推動立法的權力，眾議院才能恢復運作。

民主黨不少議員也歡迎此建議，因他們的兩個目標是別讓激進派的喬丹當選議長，還有讓議會能夠運作。

美國眾議院臨時議長麥克亨利（Patrick McHenry）2023年10月11日在國會山莊接受傳媒採訪（Reuters）

共和黨「Bowtie先生」

麥克亨利現年47歲，他擔任議員前曾參與美國前總統小布殊（George W. Bush）2000年的競選活動，然後自2004年當選進入眾議院，當時是最年輕的國會議員。他代表北卡羅來納州（North Carolina）第10個選區，至今已是第10個任期，並擔任眾議院金融服務委員會主席。

由於他經常打領結出席議會場合，此也成為他的標誌。

他在共和黨內受到普遍歡迎，《紐約時報》指，他過去18年在議會扮演一個較低調的角色，常在「幕後」工作，並以腦筋好、注重細節的形象在議員群內贏得聲譽。但美國全國公共廣播電台（NPR）也指出，由於麥克亨利在避免政府停擺事件內扮演的角色，他並不獲得黨內極右翼成員的信任。

原議長麥卡錫遭罷免的事件中，極右翼正是批評麥卡錫與白宮合作，達成讓政府免於停擺的協議，麥克亨利是麥卡錫的盟友。