阿富汗塔利班冀加入一帶一路　將商技術問題

阿富汗塔利班政府希望正式加入中國的「一帶一路」倡議，並將派遣技術團隊到中國商談。



路透社報道，阿富汗政府代理商務部長阿齊茲（Haji Nooruddin Azizi）星期四（10月19日）受訪時表示，阿富汗希望加入中巴經濟走廊和一帶一路倡議，並稱「今天正在討論技術問題」。

阿齊茲18日在北京出席了一帶一路國際合作高峰論壇。他說，塔利班政府將向中國派出一個技術小組，以便更好地了解阿富汗加入該倡議的障礙。

據報道，塔利班在2021年取得政權，儘管沒有其他國家承認該政權，北京一直尋求與塔利班發展關係。中國在上月還成為自塔利班接管阿富汗以來，第一個正式任命駐阿富汗大使的國家。

阿富汗塔利班政府代理商務部長阿齊茲（Haji Nooruddin Azizi）2023年10月19日接受路透社訪問，地點在阿富汗駐北京大使館。（Reuters）

路透社報道，阿富汗可為中國提供大量的礦產資源。目前已經有幾家中國公司在當地開展業務，其中包括中國冶金科工集團公司。

阿齊茲表示，中國在世界各地都有投資，也應該考慮到阿富汗去。

他說，阿富汗擁有中國需要的一切，比如鋰、銅和鐵，而「阿富汗現在比以往任何時候都更適合投資」。

阿齊茲稱，安全是塔利班政府的首要任務，並稱經過20年的戰爭，在阿富汗安全可以得到保障。

阿富汗塔利班政府代理商務部長阿齊茲（Haji Nooruddin Azizi）2023年10月19日接受路透社訪問，地點在阿富汗駐北京大使館。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

