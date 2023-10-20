錫克教領袖被殺衝擊外交關係　加拿大41外交官撤出印度

加拿大已有41名外交官以及他們的40多名家屬撤出印度。



新華社報道，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）10月19日在渥太華向媒體證實，印度方面已通知加方，將在10月20日之前對除了加拿大駐印21名外交官員及其家屬之外的其餘人員取消外交豁免權。印方此舉的理由是外交對等。

喬利批評印方決定單方面撤銷外交豁免權之舉「違反國際法」，但加方目前不打算以驅逐任何印度駐加外交人員的方式進行報復，以免其他外交官面臨風險。她稱目前的情形「史無前例」，但加方將繼續與印方接觸。

加拿大總理杜魯多9月18日在眾議院公開指責印度政府與一名印裔加拿大人遭槍殺案件有關。他稱加安全機構正積極調查關於印度政府特工與加公民尼賈爾遇害之間可能存在聯繫的「可信指控」。當時，喬利透露，加方基於情報已驅逐一名印度駐加高級外交人員。

尼賈爾是一名錫克教領袖、印度分離主義組織支持者。他於今年6月中旬在卑詩省大溫哥華地區一座錫克教寺廟外被槍殺。

加方的公開指責引發印方反彈。印方否認加方說法，並同樣宣佈驅逐一名加外交官。印方還對加拿大人暫停了簽證服務。

目前加拿大駐班加羅爾（Bengaluru）、昌迪加爾和（Chandigarh）孟買總領館已暫停線下辦公，僅有駐新德里的高級專員公署保持正常領事服務業務。另外，加官方現將印度的旅遊風險定為「保持高度謹慎」，稱印度全國各地存在恐怖襲擊威脅。

印度是加拿大的重要移民來源國，目前加拿大總人口中的約4%是印度裔。加拿大有45%的國際留學生、27%的新永久居民和22%的臨時外國工人來自印度。