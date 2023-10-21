美軍指控中國軍機多次危險飛行　中國國防部：虛假敘事誤導輿論

美國國防部10月17日指控中國軍機過去2年在南海的「脅迫和危險」行為大幅增加，中國國防部20日批評美軍艦機到中國家門口滋事挑釁，在中國週邊海空域長時間、大範圍、高頻度偵察滋擾，敦促美方停止以虛假敘事誤導國際輿論。



中國國防部發言人張曉剛20日批評美方「倒打一耙」，炒作渲染並不存在的「中國軍事威脅」，他指是有預謀的對華攻擊抹黑，其背後有不可告人的政治目的，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

他指中美海空軍事安全問題的根源，在於美軍艦機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，在中國週邊海空域長時間、大範圍、高頻度的偵察滋擾，根據統計，2023年以來美軍偵察機就有2000餘架次抵近活動，美艦2艘次衝闖中國西沙領海，5艘次過航台灣海峽並公開炒作，蓄意對華示強挑釁，極易發生危險接觸，推高區域緊張。

他指中方對非法侵闖管轄海空域、干擾正常演訓活動的外軍艦機，依法依規採取查證識別、跟蹤監視、警告驅離等安全專業管控措施，對那些挑釁在先、具有敵意性質的行為，被迫採取必要措施反制，任何一個主權國家都會這麼做。

他又指事實勝於雄辯，美方才是真正的挑釁者、冒險者、攪局者。

張曉剛稱，中方敦促美方停止以虛假敘事誤導國際輿論，停止對華抵近偵察，嚴格管控和約束一線兵力活動，停止任何挑釁行動，避免造成誤解誤判，防止海空意外事件、破壞地區和平穩定，又指中國軍隊始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益。