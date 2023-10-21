開羅和平峰會：約旦斥全球對以軍轟加沙沉默　阿巴斯稱巴人不離開

就巴勒斯坦問題舉行的開羅和平峰會10月21日在埃及新行政首都開幕，與會者將討論巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）襲擊以色列後觸發的危機如何化解，以及如何推動交戰方停火止戰。



法媒報道，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在開羅和平峰會上敦促以色列和哈馬斯實現「人道主義停火」，並呼籲全球「採取行動結束這場可怕的噩夢」。

古特雷斯是在第一批救援車從埃及經過拉法過境點（Rafah Crossing）進入加沙地帶（Gaza Strip）後數小時，在峰會上講話。他指出，救援規模必須迅速擴大，提供「更多」的援助。

戰爭已造成數千人死亡，100萬巴勒斯坦人流離失所，古特雷斯說，有240萬人口的加沙地帶的巴勒斯坦人需要的不僅僅是20輛貨車，巴勒斯坦人需要的是國際社會「持續向加沙提供所需規模的援助」。

以巴衝突：埃及開羅和平峰會2023年10月21日在開羅舉行，多國派員出席（Handout via REUTERS）

中國通訊社引述埃及官媒說，來自阿拉伯國家、亞洲和西方國家等的20多名官員出席會議。包括約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan），英國外相祁湛明（James Cleverly）。中國政府中東問題特使翟雋亦應邀與會。中國外交部指中方願同國際社會一道，為緩和當前緊張局勢、推動停火止戰、避免人道災難、恢復和談作出不懈努力。

埃及總統府指出，峰會目標是讓各國意識到在事件中應承擔的責任，並了解人道主義救援的必要性，將討論向加沙運送救援物資，以及如何遏制危險局勢繼續升溫，實現和平。

阿拉伯國家領導人在峰會上譴責以色列持續兩週轟炸加沙，並要求重新努力達成中東和平解決方案，以結束巴勒斯坦和以色列之間長達數十年的暴力循環。

約旦國王阿卜杜拉二世譴責全球對以色列襲擊加沙保持沉默。他說：「阿拉伯世界聽到的訊息是，巴勒斯坦人的生命不如以色列人的生命重要。」他告訴以色列人，阿拉伯世界希望他們和巴勒斯坦人有一個和平與安全的未來。

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）表明，巴勒斯坦人不會離開自己的土地。

另外，在峰會開幕當日，以色列宣布對埃及和約旦的旅遊警示，提升到第四級，呼籲當地所有以色列公民盡快離開；同時將對摩洛哥的警示提升至第三級，呼籲國民如非必要切勿前往當地。

本文獲《聯合早報》授權轉載

