開羅和平峰會｜聯合國秘書長：巴勒斯坦人的不滿合理且長期存在

以色列與巴勒斯坦爆發戰事後，多國代表10月21日在埃及開羅（Cairo）召開和平峰會磋商，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在會上談到巴勒斯坦人的不滿合理且長期存在，他指不管忿恨多麼深重，都不能為哈馬斯攻擊平民的行為開脫，但同樣也不能把這些攻擊行為當作集體懲罰巴勒斯坦人民的理由。



據聯合國新聞21日指，古特雷斯談到「一場人道主義災難正在實時上演」，他稱有數百輛滿載食物和其他必需品的貨車停在埃及一側，但在邊境另一側， 200萬加沙人卻沒有水、食物、燃料、電力和藥物。

他表示這些貨車需要以盡可能快的速度，以大規模、持續和安全的方式從埃及進入加沙地帶。

古特雷斯指近期目標必須明確，再次呼籲立即、不受限制和持續地向加沙提供人道援助，哈馬斯立即無條件釋放所有人質，並立即實現人道主義停火。

他稱巴勒斯坦人民的不滿合理且長期存在（legitimate and long），但哈馬斯攻擊平民的行為沒有道理，也應受譴責，但同時這些令人髮指的攻擊，也絕不能成為集體懲罰巴勒斯坦人民的理由。

在峰會上，英國外相祁湛明（James Cleverly）表示他在與以色列政府的直接對話中，談到以色列政府有義務按照國際法行事，保護加沙平民生命，並促請以色列軍隊克制。

在峰會上，法國外長科隆納（Catherine Colonna）則表示需要一條人道主義走廊來向加沙平民提供援助，並實現停火。