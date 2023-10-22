以色列連夜空襲加沙趨密集　敘利亞2機場與伊拉克空軍基地遭空襲

以色列宣布會加大對加沙空襲，為下一階段戰事做準備後，果然「說到做到」。以軍不僅對約旦河西岸佔領區發動罕見的攻勢，也對被指對敘利亞兩個機場發動空襲。



路透社引述敘利亞氣象總局的消息稱，「以色列黎明時對敘利亞大馬士革機場的轟炸」導致至少2名工人死亡。

據敘利亞國家通訊社援引敘利亞軍方消息報道，當地時間22日清晨5點多，以色列對敘利亞首都大馬士革國際機場和阿勒頗國際機場發動空襲，1死1傷。

兩機場跑道受損，已停止服務。

另一方面，路透社引述伊拉克阿薩德空軍基地（Ain Al-Asad Air Base）消息稱，這個位於該國西部安巴爾省（Anbar）的基地受火箭襲擊，人們至少聽到一下爆炸聲。

這個基地供駐伊美軍和英軍使用。

暫時未知襲擊是誰人所為

敘利亞總統巴沙爾‧阿薩德獲邀出席今屆阿拉伯聯盟峰會。(Reuters)

巴勒斯坦《聖城報》22日援引巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）媒體辦公室的消息稱，以色列國防軍近期加大針對加沙的市場、餐館、麵包店等民眾生活聚集區域的空襲力度，這將導致死亡人數不斷增加。

哈馬斯此前稱，在以色列21日宣布「加大對加沙地帶的打擊力度」後，以軍在加沙地帶的連夜空襲造成至少55人死亡，30多所房屋被毀。以色列迄今未作回應。

以軍又對約旦河西岸發動罕見的空襲，這是以色列自2006年以來第二次在該領土發動空襲。巴勒斯坦醫護人員最初報告稱，襲擊中有2人死亡，但後來修改為1人。

以色列還連夜繼續轟炸加沙，包括對加沙地帶汗尤尼斯（Khan Younis）一家購物中心和受歡迎的咖啡店Rio進行空襲。巴勒斯坦通訊社（Palestinian Wafa）稱，事件中王少11名巴人被炸死。

卡塔爾半島電視台22日引述巴勒斯坦官員稱，自10月7日以來，至少有4385名巴勒斯坦人在以色列對加沙的襲擊中喪生，在被佔領的約旦河西岸已有86名巴勒斯坦人喪生。

這一輪衝突中，亦有逾1400名以色列人被殺，其中大多數是在10月7日巴勒斯坦極進組織哈馬斯對以南發動突襲時喪生的。