路透社：哈瑪斯與以色列開戰　伊朗或感身陷兩難

據路透社引述9位不具名伊朗官員稱，隨着巴勒斯坦武裝組織哈馬斯發動的戰事不斷升級，伊朗作為該組織的長期幕後支持者，陷入了究竟是放棄對哈馬斯的支持、削弱自身地區霸主地位，還是介入戰爭、承受重大損失的兩難處境，德黑蘭正試圖管控這場持續惡化的危機。



上週，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）向以色列發出了公開警告，稱若不停止對加沙的攻擊，伊朗將被迫採取行動。惟幾小時後，伊朗駐聯合國代表團便調整態度，保證除非以色列攻擊伊朗利益或公民，否則伊朗軍隊不會介入衝突。

這些匿名官員表示，伊朗若保持旁觀，會損害伊朗數十年來支持巴勒斯坦、黎巴嫩等區內伊斯蘭武裝組織的努力，削弱自身身為地區霸主的地位。然而，對有美國支持的以色列發動攻擊必將給伊朗造成慘重損失，並在國內陷經濟危機的情況下，引發民眾對該國伊斯蘭統治者的憤怒。一位伊朗高級外交官說，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）最優先考慮的是伊朗的生存。

3位安全官員稱，該國最高決策者目前已達成共識：允許其盟友黎巴嫩真主黨對以色列軍事目標發動有限的越境襲擊，並允許該地區的其他盟友組織對美國目標發動小規模襲擊，同時防止將伊朗捲入衝突。他們又指，伊朗此次若無所作為，可能會被代理勢力視為軟弱的跡象，或打擊伊朗的地位。

前以色列情報官員、兩次參與以巴和平談判的代表Avi Melamed說稱， 「要否派真主黨去作戰，以試圖拯救他們在加沙走廊的分支？或是放手讓這個分支離去和放棄它？伊朗人正面臨這種兩難局面。」