印尼國防部長與總統長子拍檔競選正副總統

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）長子吉卜蘭（Gibran Rakabuming Raka）獲推舉為普拉博沃（Prabowo Subianto）的副手人選，參加2024年的總統選舉。普拉博沃是印尼現任國防部長。



據印尼媒體報道，支持普拉博沃的政黨領導10月22日在普拉博沃的官邸聚首商議後，正式做出宣布。

也是大印尼運動黨（Gerindra Party）黨魁的普拉博沃說：「我們進行了最後的討論，大家一致同意提名普拉博沃為『印尼前進聯盟』（KIM）的總統候選人人選，吉卜蘭為副總統候選人人選。」

普拉博沃說，團隊在25日，也就是提名期限的最後一天，向選舉委員會提交提名文件。

印尼前進聯盟7個政黨中，主要政黨黨魁都出席22日晚上的會議。吉卜蘭則不在場。

大印尼運動黨23日召開全國會議，並在會上宣布吉卜蘭為普拉博沃的競選搭檔。

普拉博沃是3名潛在總統候選人中，最後一名宣布搭檔人選的。另外兩個團隊，即雅加達特區前首長阿尼斯（Anies Baswedan）和民族覺醒黨（PKB）主席穆海明（Muhaimin Iskandar），以及中爪哇省（Central Java）前省長甘查爾（Ganjar Pranowo）和政治、法律與安全統籌部長馬赫福茲（Mahfud MD），已於19日完成提名。

印尼憲法法院上週裁定，未滿40歲者如果有地方領導經驗，也可以成為正副總統候選人。裁決發表後，坊間便盛傳36歲吉卜蘭很有可能成為普拉博沃的搭檔。隨着印尼國會第二大黨專業集團黨（Golkar）於21日表態支持這個組合，普拉博沃副手人選也呼之欲出。

10月16日，各國領袖陸續抵達北京參加「一帶一路」高峰論壇。圖為印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）及其妻子。（Reuters）

印尼總統佐科維多多22日較早時在泗水（Surabaya）出席一項活動，被問到如何看待長子被傳將擔任普拉博沃搭檔時說，他支持兒子的決定，也為兒子祈禱。

「為人父母，唯一要做的就是祈禱和祝福。」

佐科維多多也說，兒子已是成年人，自己無權干涉吉卜蘭做出的決定。

佐科維多多和吉卜蘭都是鬥爭派民主黨（PDI-P）黨員。吉卜蘭正式與普拉博沃聯手，意味着佐科維多多與鬥爭派民主黨黨魁梅加瓦蒂（Megawati Sukarnoputri）的緊張關係勢必再次受到考驗。

梅加瓦蒂的女兒、國會議長普安（Puan Maharani）18日通過媒體向佐科維多多喊話，要求他明確表態支持哪個人選。佐科維多多22日回應，為了國家好，他所有候選人都支持。

印尼調查研究所10月16日至18日進行的民調結果顯示，普拉博沃與吉卜蘭組合的支持率達35.9％，甘查爾和馬赫福茲以26.1％緊隨其後，阿尼斯與穆海明則獲得19.6％。

益普索（Ipsos）10月17日至19日進行的電話調查顯示，甘查爾與馬赫福茲的支持率達31.98％，領先普拉博沃與吉卜蘭的31.32％和阿尼斯與穆海明的28.91％。

本文獲《聯合早報》授權轉載

