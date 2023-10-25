共和黨人再提新議長候選　美國眾議院能結束停擺嗎？｜新聞背後

繼上一位共和黨候選人喬丹（Jim Jordan）在第三次美國眾議院議長投票中落敗後，共和黨人24日投票選出路易斯安那州眾議員邁克．約翰遜（Mike Johnson）為新任候選人。但約翰遜是否能順利當選眾議長、結束美國眾議院長達20日的停擺，仍是未知數。



自本月初以來，眾議院議長一職一直空缺，共和黨人的鬥爭導致眾議院癱瘓。前共和黨議長麥卡錫（Kevin McCarthy）10月3日遭黨內一群強硬保守派議員罷免，隨後兩位議長提名——眾議院共和黨「第二把手」斯卡利斯（Steve Scalise）和司法委員會主席喬丹（Jim Jordan），均未能獲得當選所需的217票。

另一提名人、明尼蘇達州（Minnesota）眾議員埃默（Tom Emmer）則遭前總統特朗普和20多名共和黨眾議員反對，24日宣佈退出競選。當日較早時被埃默擊敗的約翰遜則再在不記名投票中勝出，贏得提名。

自麥卡錫遭到罷免以來，眾議院的工作一直處於暫停狀態。而眼下眾議院需要再11月17日的最後期限前聯邦政府資金做出決定，還要就拜登政府提出的為烏克蘭和中東衝突提供資金的新要求進行表決。這些工作都有待恢復運作的眾議院處理。

約翰遜是否能順利當選眾議長、結束美國眾議院長達20日的停擺，仍屬未知數。(Reuters)

選舉下一任議長

由於眾院212位民主黨議員預期將繼續保持一致，投票給黨眾院領袖、紐約州眾議員傑弗里斯（Hakeem Jeffries），共和黨需要在25日的正式投票前確保約翰遜能在接下來的正式選舉中獲得勝出所需的217票，為此將再進行一次閉門唱名表決來看約翰遜的得票情況。

假如沒有人成功達到217票的門檻，眾議院選舉會無限期持續，直到有人成功當選為止。上一位議長麥卡錫是歷經五天選舉、15次投票後才成功當選。

目前擔任臨時議長一職的是，北卡羅來納州眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）。(Reuters)

缺少議長，眾議院還能運作嗎？

北卡羅來納州眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）目前擔任臨時議長一職，此一職位是於2001年9月11日襲擊事件後設立的，目的是在議長遇難或喪失工作能力的情況下確保政府的連續性。然而，麥克亨利對該職位的理解非常狹隘，僅將其理解為主持新議長選舉的替補。

部份共和黨人希望推動一項決議，明確授予麥克亨利將立法提交至議院的權力，使他的不成熟角色擁有更加明確的權力，惟這仍有待進一步表決。另一選項是由麥克亨利嘗試提出一些法案，如向以色列提供援助或保持政府資金流動以避免停擺，若果絕大多數議員支援這樣的措施，眾議院就可以採取行動，否則，該問題將交由眾議院表決。