習近平晤加州州長　紐瑟姆稱談氣候變化與芬太尼問題

撰文：成依華
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央視新聞10月25日報道，中國國家主席習近平10月25日下午在人民大會堂會見美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）。紐瑟姆會後表示兩人談到的議題包括氣候變化與芬太尼（Fentanyl）。

彭博社指，這是中國領導人逾6年來首次會見美國州長。

路透社報道，紐瑟姆表示他在會面期間有機會與習近平更深入、更實質地關注氣候變化議題，他又指與習近平談到芬太尼毒品問題，習近平表達提供幫助的意願。

紐瑟姆辦公室指，紐瑟姆在會上討論加州和中國如何繼續合作，推動氣候行動、促進經濟發展和旅遊業，並加強文化聯繫。他重申加州作為應對氣候危機的可靠合作夥伴承諾，以及中國在世界減少污染的努力中仍發揮重要作用。

他表示繼續需要開放的溝通管道。

紐瑟姆自10月23日開始對中國展開為期一週的訪問，行程包括香港、深圳、廣州、北京、上海及江蘇。此次訪問重點為關注氣候變化問題，且促進兩國經濟發展和旅遊業以及美中文化交流。

10月25日上午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見紐瑟姆

紐瑟姆稱，他在與王毅的見面中談到以巴問題及「兩國方案」的重要性。

廣東省省長王偉中也在10月24日會晤訪問廣州的紐瑟姆，兩人共同見證兩方相關部門簽署加強綠色發展合作諒解備忘錄。

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