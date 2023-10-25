王毅晤紐瑟姆：相互尊重合作共贏是中美相處正確之道

中共中央政治局委員、外交部長王毅，在10月25日與美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）會面。王毅強調，相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，這是中美相處正確之道。



外交部網站消息，王毅表示，時間和事實會證明，紐瑟姆的訪問符合加州民眾的願望，符合美國人民的利益，國際社會的期待。祝願此訪取得圓滿成功，推動中國同加州互利合作邁上新的台階，增進中美兩國人民的相互了解，並為改善和促進中美關係發揮重要建設性作。

王毅強調，習近平主席提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，這是中美關係50年風雨歷程的真實寫照，也是新時代兩個大國相處的正確之道。中方將繼續以此為根本遵循，推動中美關係實現健康穩定可持續發展。王毅表示，雙方攜手應對氣候變化等全球性挑戰，是中美兩個大國理應承擔的國際責任，也順應了國際社會的迫切需要和普遍期待。

紐瑟姆表示，此次來華是為了和平，合作，也是為了友誼。作為4年來首位訪華的美國州長，期待此行開啟美中地方交流合作的新篇章。紐瑟姆強調美中「脫鈎」不是理性選擇，「仇亞」情緒必須反對。無論形勢如何變化，加州將願同中方加強氣變、創新、人文等各領域合作，共促發展繁榮。