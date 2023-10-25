埃爾多安：哈馬斯不是恐怖組織　以色列發動非人道戰爭

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，巴勒斯坦激進組織哈馬斯不是恐怖組織，而是為自己土地而戰鬥的「解放者」。



埃爾多安10月25日在議會發表講話時說，哈馬斯並非恐怖組織，而是保護自己土地而戰的「解放者」（liberators）。

埃爾多安表明，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）對哈馬斯發動「非人道的」戰爭，他將取消原定訪問以色列的計劃。內塔尼亞胡沒有透露原本打算何時訪問以色列。

埃爾多安指出，土耳其有着「良好的意願」，然而內塔尼亞胡「濫用」土耳其的善意，「如果內塔尼亞胡繼續保持良好意願，我們的關係可能會有所不同。但不幸的是，這不會發生了」。

此外，埃爾多安還批抨擊表示支持以色列報復哈馬斯的西方國家，稱「西方國家為以色列流淚是欺詐的表現」。

在10月7日，以巴爆發新一輪衝突後，埃爾多安譴責哈馬斯在以色列南部造成的傷亡，同時也敦促以色列保持克制。此後，土耳其強烈譴責以色列對加沙地帶進行猛烈轟炸，並表示願意調解衝突，還向加沙運送數批人道主義援助物資。

土耳其的許多北約盟國都認為哈馬斯是恐怖組織，意大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）立刻對埃爾多安做出指責，稱他的言論「令人作嘔」，並且「無助於緩和局勢」。

薩爾維尼表示，他會建議外交部發出正式抗議，並召見土耳其駐意大利大使。

本文獲《聯合早報》授權轉載

