李強晤米舒斯京　冀中國俄羅斯保持貿易投資領域合作

中國務院總理李強在吉爾吉斯首都比什凱克（Bishkek）出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第22次會議會議期間，10月25日下午與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）會面。



根據中國外交部，李強表示，中俄合作不針對第三方，不受第三方干擾，為的是造福兩國人民，促進世界發展，維護公平正義，中方願同俄方一道，持續加深各領域合作，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷走深走實。

李強指，中方願同俄方進一步對接發展戰略，推動共建「一帶一路」和歐亞經濟聯盟對接，保持貿易、投資合作增長勢頭，加深能源領域合作，提升互聯互通和貿易自由化便利化水平，中方歡迎更多俄羅斯優質產品進入中國，支持兩國企業加深汽車製造合作，中方願同俄方加強在上合組織框架內合作，推動開展產業鏈供應鏈深度合作，拓展工業製造、數碼經濟、綠色發展等領域合作，為區域經濟增長提供新動能。

米舒斯京表示，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係處於前所未有的高水準，俄方願同中方一道，相互支持彼此維護自身核心利益，加強「一帶一路」倡議同歐亞經濟聯盟對接，擴大經貿、能源、互聯互通等領域合作，辦好俄中文化年，加深在包括上合組織和金磚國家在內的多邊機制內合作，推動世界多極化進程。