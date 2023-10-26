內塔尼亞胡：以色列正為地面進攻作準備

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）星期三（10月25日）在向全國發表的電視講話中說，以色列軍隊正在為進攻加沙地帶的地面行動做準備。



內塔尼亞胡沒有透露具體的時間和細節，只說行動的時機由以色列戰時內閣一致商定。

內塔尼亞胡稱，以色列「正處於為生存而戰的最嚴峻時刻」。他表明，目前以色列有兩個目標，那就是「摧毀哈馬斯」和「救回被扣押人員」。他也再次呼籲加沙地帶的平民前往加沙南部。

拜登：沒要求以色列推遲對加沙地面進攻

美國總統拜登（Joe Biden）周三說，他「沒有要求」以色列推遲對加沙的地面進攻，直到所有人質獲釋。

拜登針對他與內塔尼亞胡之前的談話內容說：「這是他們的決定，我沒有做出這樣的要求。我只是告訴他（內塔尼亞胡），如果可以把人質安全救出，那他應該這麼做。」

拜登還說，他對巴勒斯坦當局公布的平民傷亡數字「沒有信心」。

《華爾街日報》日前引述美國官員和了解以色列戰爭計劃的知情人士報道，五角大樓說服以色列推遲對加沙的地面進攻，直到美國在中東部署近12個防空系統保護當地美軍。這些導彈最早可以在本週晚些時候部署就位。

本文獲《聯合早報》授權轉載

