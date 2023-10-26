上合組織政府首腦理事會舉行　李強籲弘揚「上海精神」

上海合作組織（SCO，簡稱上合組織）成員國政府首腦（總理）理事會第二十二次會議10月26日在吉爾吉斯首都比什凱克（Bishkek）的阿拉阿查（Ala-Archa，暫譯）國家官邸舉行。



俄衛網26日稱，包括俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）、中國國務院總理李強在內的成員國政府首腦應邀與會。李強表示，中方期待與上合組織成員國一起，弘揚「上海精神」，為地區和平、穩定和發展注入新動能。

上海合作組織成立於2001年6月15日，創始成員國為中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克。2017年上海合作組織阿斯塔納峰會簽署關於給予印度和巴基斯坦成員國地位的決議，上海合作組織成員國由6個增至8個；2023年上海合作組織新德里峰會正式批准伊朗加入上合組織，上海合作組織迎來第9個成員國。

現有阿富汗、白羅斯、蒙古3個觀察員國，阿塞拜疆、亞美尼亞、柬埔寨、尼泊爾、土耳其、斯里蘭卡、埃及、卡塔爾、沙特阿拉伯、巴林、馬爾代夫、阿聯酋、科威特、緬甸14個對話夥伴。

政府首腦（總理）理事會每年舉行一次例會，討論本組織框架下多邊合作和優先領域的戰略，決定經濟及其他領域的原則性和重要問題，通過組織預算。基於上合組織規章制度，巴基斯坦在本次會議結束後於2023至2024年首次擔任上合組織政府首腦(總理)理事會主席國。