中國國防部回應美方派員參加香山論壇　軍官卡萊斯出席

《中國日報》10月24日稱，美國防部將派代表團出席第十屆北京香山論壇。關於有關消息，國防部新聞發言人吳謙回應稱，香山論壇主辦單位向多國防務部門和軍隊發出了邀請。



根據美方通報，美國國防部助理國防部長幫辦中國事務主任卡萊斯（Xanthi Carras）將作為美國國防部代表參加此次論壇。期間中方相應官員將與她開展交流。

中方重視發展中美兩軍關係，希望美方與中方相向而行，為兩軍關係健康穩定發展營造有利氛圍。

香格里拉對話2023年6月2日在新加坡揭幕，圖為美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出席香會並發言。（Reuters）

美國防部10月11日稱已接受中國邀請，將派員參加論壇，但並未說明出席人選，僅稱不會派防長奧斯汀（Lloyd Austin）赴會。

路透社12日引述3名知情人士稱，中方原邀請奧斯汀出席，但美方不打算派奧斯汀參與。

美國防部並未說明受邀者身份以及赴會人選，僅表示「歡迎與中國人民解放軍代表接觸，確保聯絡渠道及危機溝通渠道開放、可靠」，將按先例派員參與。

除了美國，路透社10月13日報道，澳洲國防部發言人表示澳洲會派高級國防官員參加論壇。

2023年4月6日，鏡頭下美國防部總部大樓。 （Reuters）

央視新聞稱，10月24日上午，記者從第十屆北京香山論壇媒體通氣會獲悉，北京香山論壇準備就緒，10月29日至31日在北京國際會議中心舉行。美國國防部將派團參加。

論壇籌備工作委員會常務副秘書長趙羽飛表示，截至10月23日，已有90多個國家和國際組織官方代表團確認參會。本屆論壇參會代表數量和層級創歷史新高，特別是發展中國家、國際和地區組織的參與度大幅提升。

據悉，日前，美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯已經在網站註冊，他將作為美國代表團團長出席論壇。此外，曾出席第九屆北京香山論壇的美國國防部前副助理部長施燦德（Chad Sbragia），今年也已註冊，將作為專家學者參加相關活動。

據了解，本屆論壇除4場全體會議、8場分組會議外，還將舉辦「中外名家對話」「中外青年軍官學者研討會」「孫子兵法專題研討會」等專題研討，並安排特色參訪活動。這些活動將推動各國就防務安全問題充分磋商、闡述立場、化解分歧，為促進世界的和平安寧貢獻力量。

國防部：敦促美方與中方相向而行

美國國防部最近發表的「中國軍力報告」稱，中方拒絕與美軍方開展經常性雙邊軍事交流和美國防部通話請求。國防部新聞發言人吳謙表示，中美兩軍之間的溝通沒有中斷，溝通渠道始終暢通，美方所講並非事實，意在推責而已。

吳謙強調，溝通需要誠意，對話應有底線。中方重視中美兩軍關係，始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則處理兩軍關係。中方敦促美方與中方相向而行，落實兩國元首會晤共識，切實尊重中方核心利益和重大關切，停止發表任何涉華消極負面言論，停止任何侵權挑釁行動，採取實際舉措，為推動兩軍關係重回健康穩定發展的軌道創造有利條件，營造良好氛圍。