駐美大使謝峰：中方始終認為中美應是夥伴而不是對手

美中關係全國委員會在紐約舉行2023年度頒獎晚宴，中國駐美大使謝鋒應邀出席，現場宣讀習近平主席賀信並致辭，指中美再次走到何去何從的十字路口，這將取決於能否汲取歷史智慧，抓住當前契機，探索前行之路，更好把握中美關係的明天。



謝鋒在致辭時表示，回顧中美關係的昨天，往前走是總體方向。過去半個多世紀，中美關係是一部歷經風雨但不斷克難前行的歷史。時空背景和中美兩國在變，但中美關係發展的歷史邏輯沒有變，中美關係回不到過去，但不意味要推倒重來，更不應該開歷史倒車，而應在歷代領導人和各界有識之士共同努力的基礎上不斷向前，以史為鑑、繼往開來。

謝鋒表示，中美近期開展了一系列重要高層交往，中美關係出現了一些止跌企穩的積極跡象，受到兩國各界和國際社會的普遍歡迎。兩國需要找到正確相處之道，2024年是中美建交45周年，中方始終認為兩國應該是夥伴而不是對手，中美應該互利共贏而不是零和博弈。美方應該尊重中方核心利益和重大關切，按照一個中國原則和中美三個聯合公報妥善處理台灣等重要敏感問題。下階段中美還有一系列高層交往，希望美方同中方相向而行，管控消極因素，推進積極議程，爭取中美關係重回正軌、行穩致遠。