以巴衝突：阿拉伯多國促回歸1967年邊境基礎　伊朗斥以種族滅絕

撰文：蕭通
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阿聯酋、約旦、巴林、沙特阿拉伯、阿曼、卡塔爾、科威特、埃及和摩洛哥等阿拉伯國家10月26日聯合發表聲明，譴責以色列針對加沙走廊平民的猛烈轟炸，以及「公然違反國際法」的行為。各國外長呼籲，確保巴勒斯坦以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都建國。伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）表示，如果加沙地區的「種族滅絕」持續，美國將無法倖免於「這場大火」。

以色列連日轟炸加沙地區， 多國外長聯合表示，雖然哈馬斯（Hamas）武裝分子10月7日對以色列發動攻擊，以色列此後享有自衛權，但自衛權不能成為公然違反國際法及國際人道主義法，又或蓄意無視巴勒斯坦人民合法權利的理由。

各國同時譴責以色列對巴勒斯坦平民集體懲罰，強制撤離迫使他們流離失所，又指責雙方缺乏政治解決方案，導致暴力行為一再發生，使雙方人民遭受苦難。

部長們強調，需要「兩國方案」解決，確保建立「一個以1967年6月4日之前的邊界線為基礎、以東耶路撒冷為首都的獨立、主權、有生存能力的巴勒斯坦國」。

不過，在1967年阿以戰爭中，約旦河西岸和東耶路撒冷，均被以色列佔領。

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