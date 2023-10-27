拜登下令襲敘利亞2伊朗革命衛隊設施：保護美國人民毫不猶豫

美國防部稱，總統拜登（Joe Biden）下令美軍對兩個設施進行空襲。美國在香港時間早27日早上約9時30分對伊朗伊斯蘭革命衛隊及其代理人在敘利亞東部有關目標進行兩次空襲，報復最近針對駐伊拉克和敘利亞美軍的火箭和無人機襲擊。



美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，拜登稱是次載擊是為「表明美國將不會容忍那些攻擊，以及將會保護自己、保護其人員，以及它的利益。」

五角大樓稱，美國軍方26日對敘利亞東部伊朗伊斯蘭革命衛隊及其所支持組織使用的2個設施進行襲擊。

美國高級官員表示，美國隔夜對敘利亞的空襲襲擊伊朗革命衛隊警察及其支持的民兵使用的武器儲存設施和彈藥儲存設施，並稱目前尚不清楚是否有伊朗公民被殺。

一名官員稱，襲擊發生在27日凌晨4點30分左右（香港時間早27日早上約9時30分），地點位於敘利亞與伊拉克邊境的阿布卡邁勒小鎮附近，由兩架F-16戰鬥機使用精確彈藥實施。

香格里拉對話2023年6月2日在新加坡揭幕，中美防長的互動備受關注，美國國防部2日稱中美防長簡短交談及握手。圖為美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出席香會並發言。（Reuters）

美國防部長奧斯丁在一份聲明中表示，「這些精確自衛襲擊是為回應伊朗及敘利亞支持的武裝組織對駐伊和敘美軍人員進行一系列持續而且大多不成功的攻擊。」

他稱，「美國並不尋求衝突，無意也不想參與進一步的敵對行動，但這些由伊朗支持且針對美軍的襲擊是不可接受的，以及必須停止。」

美軍核動力航母「福特號」（ USS Gerald R. Ford）已被派往東地中海，保護美軍利益，並以此震憾伊朗及黎巴嫩真主黨等。（美國海軍福特號Facebook專頁）

另一方面俄衛網引述黎巴嫩「廣場」電視台（Al Mayadeen）10月26日稱，消息人士稱位於敘利亞東部代爾祖爾省科尼科氣田的美軍基地傳出爆炸聲。

據報爆炸原因可能是基地遭到火箭彈襲擊。

美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）稱10月17日至26日，駐伊拉克和敘利亞的美軍遭到16次襲擊。

以巴衝突：這張影片截圖取自2023年10月26日以軍發布的影片。照片顯示以色列裝甲車在加沙地帶北部的一個地點參與一項行動。（以色列國防軍 via Reuters）

自巴勒斯坦極端組織哈馬斯10月7日突襲以色列以來，拜登政府一直試圖遏制以巴戰爭，防止戰事擴散，成為與伊朗及其在黎巴嫩、敘利亞和伊拉克代理人的地區衝突。然而美國在該區部署航母、戰艦與武器，令該區發生軍事衝突的風險進一步升溫。

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）26日在聯合國表示，如果以色列對哈馬斯的攻勢不停止，美國將「無法倖免於這場大火」。