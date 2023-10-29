王毅與美國戰略界人士座談　一同發出穩定與改善中美關係積極訊號

新華社10月28日稱當地時間10月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在華盛頓同美國戰略界人士舉行座談。

王毅表示，此次訪美期間，中美雙方本着平等和相互尊重的態度，就共同關心的諸多問題進行了深入、建設性、實質性戰略溝通，共同發出了穩定和改善中美關係的積極信號。儘管中美之間還存在各種分歧矛盾，仍有許多問題需要解決，但雙方都認為，中美兩個大國保持對話是有益而且必要的。雙方都希望中美關係儘快穩下來，爭取好起來。雙方都同意朝着實現三藩市元首會晤共同努力。同時，「通往三藩市」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。為此，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

王毅讚賞與會人員深度參與並致力於中美關係發展，歡迎大家多去中國走走看看，鼓勵大家繼續發出理性聲音，為增進美國各界對華客觀認知，正確看待處理雙方差異分歧發揮建設性作用，為中美關係健康穩定可持續發展貢獻更多智慧。

與會人員表示，穩定的美中關係符合雙方利益。美中合作在解決國際和地區熱點問題中曾經並將繼續發揮關鍵作用。美國戰略界不贊同「美中接觸失敗論」，支持雙方重啟各領域對話，推進經貿科技合作，便利人員往來，通過深入溝通增進了解，防止誤解誤判。面對地緣衝突和世界失序，美中有必要加強溝通，共同應對全球性挑戰。

王毅還就中美兩軍交往，金融、科技、人文交流合作，中國投資環境、市場准入以及中東局勢、烏克蘭危機等與會人員關心的問題同大家深入交流。

座談會由美國阿斯彭戰略研究集團主辦。