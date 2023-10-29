加沙逾7700人喪命近半是兒童　聯合國秘書長：歷史會審判所有人

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）之間的戰事未息，哈馬斯控制的加沙地帶（Gaza Strip）10月28日表示，自10月7日爆發以來當地有至少7,703人喪生。



加沙衞生部門28日稱，在7,703名喪生者中，有3,595名兒童。另有1.9萬人受傷。

以色列撤出以來最高

法媒28日報道，這次以軍與哈馬斯之間的連番衝突，死亡人數是2005年以色列單方面撤出加沙地帶以來最高。

聯合國近東難民救濟和工程處表示，現有的零碎信息顯示在截至10月28日晚上9時的24小時內，以色列發動自敵對行動開始以來最猛烈的空襲和炮擊。以色列步兵和裝甲車進入加沙多個地區，與巴勒斯坦武裝團體發生衝突。

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古特雷斯：歷史會審判所有人

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）10月28日表示「這種局面必須扭轉。我再次強烈呼籲立即實現人道主義停火，同時無條件釋放人質，並根據加沙人民的迫切需要提供人道主義救援物資，那里的人道主義災難正在我們眼前上演。」

他又指「在當前的關鍵時刻，每個人都必須承擔起自己的責任。歷史將會審判我們所有人。」