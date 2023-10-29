巴基斯坦人民幣清算行伊斯蘭堡開業

巴基斯坦人民幣清算行開業儀式10月27日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）舉行，標志着巴基斯坦人民幣清算行業務正式啟動。



新華社10月28日報道，巴基斯坦看守政府財政部長阿赫塔爾、巴基斯坦中央銀行行長艾哈邁德、中國駐巴基斯坦大使姜再冬、中國工商銀行副行長張偉武等巴中代表出席在伊斯蘭堡舉行的儀式。

阿赫塔爾表示巴基斯坦希望增加人民幣在貿易和投資中的使用，人民幣清算行的建立將便利貿易和投資領域的跨境交易，滿足兩國融資需求。

艾哈邁德致辭稱，人民幣在世界經濟和全球金融市場中發揮愈來愈重要的作用，人民幣清算行的建立將有助於降低本地銀行系統的成本，助力巴基斯坦企業開闢新市場，從而有益於巴基斯坦經濟和銀行體系的長期發展。

報道又引述姜再冬指，巴基斯坦人民幣清算行開業將為中巴推動「一帶一路」合作提供金融支持，中方將會同巴方貫徹落實好兩國領導人達成的重要共識，建造中巴經濟走廊「升級版」。

張偉武則談到人民幣清算行將進一步促進兩國在金融領域的合作，推動兩國貿易發展，支持中巴經濟走廊建設，實現兩國互利共贏。

報道指，巴基斯坦人民幣清算行由中國人民銀行授權中國工商銀行卡拉奇分行擔任。