崔天凱：中美對抗將是災難性　若「躺平」或出現最壞情況

中國前駐美大使崔天凱10月29日在北京香山論壇表示，中美兩個大國如果發生衝突對抗，對世界肯定是災難性的，避免衝突對抗需要雙方共同努力，如果「躺平」什麽也不做，最不希望的事情很可能會發生。



環球網29日報道，第十屆北京香山論壇於29日上午舉行高端對話，崔天凱在談及大國關係時表示，中美兩個大國若發生衝突對抗，對中美兩國及世界肯定是災難性的，「兩國大多數人都理性地意識到這一點，但這並不等於說我們在什麽也不做的狀態下，可以自動避免衝突對抗，還需要雙方共同的努力，如果我們『躺平』什麽也不做，最不希望的事情很可能會發生。」

對於中美關係「周期性」的特點，美國當前對華遏制什麽時候可能會有一些改變的問題，崔天凱表示，中美關係從來不是一個簡單的關係，是多面性的；美國對華政策從來都有和中國協調合作的一面、也有遏制中國發展，甚至要「改變中國」的一面，所以中美關係也有兩種表現形式，有時合作協調表現多一點，有時候交鋒鬥爭表現多一點，但這不等於說某一面表現多的時候，另一面就不存在了，另一面始終存在，在一定條件下其會成為主要的表現方面。

崔天凱說，「因此很難界定下一個周期就是合作，關鍵是雙方要認識到作為兩個大國應該找到一條正確的相處之道，只要雙方都能夠承認和接受，中美兩國便可以和而不同，鬥而不破。」

崔天凱表示，30年前，亞太經合組織第一次領導人會議在美國西雅圖舉行，當時中美兩國元首實現會晤，使得之後幾十年間兩國高層溝通有一個很好開端，「30年之後，亞太經合組織領導人會議又回到了美國西岸，現在中美雙方還有很多準備工作要做，爭取在雙方共同努力下，中美兩國元首有可能實現會晤。」崔天凱說，一旦實現，此次會晤對今後若幹年中美關係能否起到戰略引領作用值得關注。

中國前駐美大使崔天凱2023年6月在新加坡接受傳媒訪問（Reuters）

他稱不管美國如何表態，中美相處之道的關鍵是美國能不能做到和中方相互尊重，和平共處，合作共贏。

他強調美國需要尊重中國，能夠接受中國的發展，「首先要尊重中國的主權領土完整，國家統一問題，特別台灣問題，尊重中國的道路和制度問題。中國走自己的道路，有自己的制度，自己的理論文化，美國人能不能尊重？中國要以符合中國國情的方式，實行民主促進人權，美國能不能接受？此外，中國要實現正當的發展和發展權利，中國要走向中國式現代化，美國人能不能接受？」

崔天凱指「現在國際上就有個詞叫選邊站隊，很多國家很不喜歡這個詞。」他稱美國經常從其戰略需要，或者其對世界的認知來要求盟友採取與其一樣的政策，但是盟友也是基於自己的國家長遠利益來作出判斷，採取行動，「可能有少數國家自動選擇，比方說日本，但絕大多數國家是不贊成的。從本着共同構建人類命運共同體的精神，所有國家都應該選擇人類共同利益的一邊，選擇在歷史正確的一邊。」

他又談到美國的反華者，指美國是一個大國，各種人和觀點都有，這本身並不奇怪，但那些極端反華的人中很多根本沒來過中國，也並不知道真實的中國是什麽樣的，「他不了解中國的歷史、文化，中國老百姓在想什麽，完全從一種主觀的東西出發。坦率地說，一些所謂的學者，中國問題專家可能會講幾句中文，研究了一些中國的事情，但他真正了解中國嗎？這些人往往很危險，因為他們是『專家』，卻在誤導讀者。」

崔天凱認為當前中美交往正在逐步恢復，這種交往應該擴大而且繼續加深，中美兩國都有責任，應該將本國對彼此的認識，判斷建立在實事求是的基礎上，尤其美國的一些政治家需要更多了解真實的中國，了解今天的中國，了解中國人在想什麽、中國為什麽制定這樣的政策、中國為什麽走這樣的道路、為什麽有這樣的制度。