印度南部火車追撞意外　至少13死39傷

綜合印度媒體10月30日報道，兩列客運列車29日晚約7時10分在印南安得拉邦（Andhra pradesh）發生相撞，第二列火車的4個轉向架脫軌到相鄰的軌道上。意外中死亡人數增至13人，另有39人受傷。



據新德里電視台報道，一列從安得拉邦維薩卡帕特南（Visakhapatnam）開往奧迪沙邦（Odisha）的特快列車29日晚因故障在安得拉邦維濟阿納加勒姆（Vizianagaram）地區臨時停車，從後駛來的「維薩卡帕特南-帕拉薩特快列車」（Visakhapatnam-Palasa Express）與其相撞，導致故障列車4節車廂脫軌。

路透社引述鐵路部聲明中稱，兩列火車其中之一的兩節車廂出軌。初步調查發現意外肇因是「人為錯誤」，肇事的維薩卡帕特南-拉耶格達（Visakhapatnam-Rayagada）火車在安德拉邦Alamanda和Kantakapalle「衝燈」。

事發地點附近維沙哈巴南縣的高階政府官員告訴路透社，上述兩節車廂上當時有超過90人。

意外現場的救援工作仍在進行。安得拉邦首席部長雷迪要求有關部門及時救治受傷人員。

印度鐵路線路多陳舊，年久失修，列車脫軌及相撞事故並不罕見。印度東部奧迪沙邦6月發生一宗嚴重的列車脫軌相撞事故，造成296人死亡、1,000多人受傷。